Uutuus-Mersun valmistus Uuteenkaupunkiin – myyntiin jo keväällä

Uudenkaupungin autotehdas aloittaa uusimman Mercedes-Benz-mallin tuotannon pian Saksan ja Unkarin tehtaiden vanavedessä.

Mercedes-Benzin A-sarjan tuotanto jatkuu Uudessakaupungissa. Mercedesin emoyhtiö Daimler ilmoittaa asiasta tänään Amsterdamissa, jossa julkistetaan A-sarjan 4. sukupolven korimalli.

Valmet Automotive aloittaa tuoreistetun A-sarjan valmistuksen järjestyksessä kolmantena Mercedes-Benzin käyttämänä tuotantolaitoksena, todennäköisesti viimeistään ensi syksynä.

A-sarjan tuotantoa johtaa ja koordinoi Mercedes-Benzin tehdas Saksan Rastattissa. Ensimmäiset asiakasautot tulevat Rastattista, jonka jälkeen tuotanto laajenee Unkarin Kecskemetétiin ja sen jälkeen Uuteenkaupunkiin.

Tämän jälkeen käynnistyy A-sarjan valmistus Kiinassa sekä uudella tuotantolinjalla Meksikossa.

Uusikorisen A-sarjan myynti ja asiakastoimitukset alkavat keväällä. Kuvat tulevasta "Suomi-Mersusta" julkaistaan perjantai-illan aikana.

Sopimus Mercedesin uuden kompaktiautomallin tuotannosta Uudenkaupungin autotehtaalla solmittiin maaliskuussa 2017.

Tähän mennessä ei ole kerrottu, mitä yksittäistä mallia sopimus koskee. Vahvimmin Suomeen on povattu juuri A-sarjan jatkovalmistusta.

Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki ei nytkään halua kommentoida asiaa ennen kuin Daimlerin virallinen ilmoitus asiasta on saatu.

Tehtaan korihitsaamo on kuitenkin rakennettu uudelleen, ja maalaamoa sekä kokoonpanolinjaa on kehitetty uuden sukupolven kompaktikokoluokan Mersuja varten.

– Korit teemme itse, ja auton komponentit tulevat Euroopasta. Se on välttämätöntä, koska meidän on valmistettava laadullisesti identtisiä ja yhtä hyviä autoja muiden tuotantolaitosten kanssa, Mäki huomauttaa.

Uudenkaupungin autotehdas on tuottanut A-sarjan etuvetoisia versioita vuodesta 2013 lähtien. Autoja on toimitettu maailmalle yli 100 000 kappaletta. Tarkkoja tuotantolukuja ei kerrota.

Henkilöstömäärä kaksinkertaistunut

Tehdas aloitti viime vuonna myös Mersun GLC-katumaasturin sarjavalmistuksen. Mercedesin pienin automalli on muissakin suhteissa varsin suomalainen tuote, sillä osa uuden version talvitesteistä on ajettu Lapissa.

Tuotannon kasvu ja valmistautuminen uuden automallin sarjatuotantoon on merkinnyt Valmet Automotivelle kovaa rypistystä. Tehtaan henkilöstömäärä on yli kaksinkertaistunut, ja työntekijöitä on yhteensä jo yli 4 000.

Tuotantomäärien nopea kasvattaminen ja Valmet Automotiven kytkeytyminen tiiviisti Daimlerin sopimusvalmistajaksi ei ole sujunut ilman kasvukipuja.

Kovasta investointitahdista, tuotannon laajenemisesta ja henkilöstön rekrytoinneista johtuen tehtaan taloudellinen tulos vuodelta 2017 oli omistajille pettymys.

Valmet Automotive julkaisee vuoden 2017 varmistetut tilinpäätöstiedot vasta loppukeväällä. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Ilpo Korhonen sai kuitenkin potkut vain muutama päivä sitten.

Korhosella oli takanaan yli 30-vuotinen ura Valmet Automotivessa. Mikael Mäen mukaan nyt haetaan toimitusjohtajaa, joka kykenee hallitsemaan tehtaan koko toiminta- ja tuotepaletin:

– Valmet Automotive on huimassa kasvussa. Autonvalmistuksen lisäksi laajennamme suunnittelutehtäviin sekä sähköautoihin ja akkujärjestelmiin.

– Varmasti uudelta johtajalta vaaditaan läheisiä suhteita asiakkaisiin, käytännössä saksalaisiin premium-autonvalmistajiin.

Löytyykö tällaista henkilöä enää Suomesta?

– Voi olla että ei, mutta ei kovin helpolla mistään. Turhaa kiirettä ei siksi pidetä.