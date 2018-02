Oululaislähtöinen startup-yritys Zero Reception on kehittänyt uutta, Certum Phone -nimistä älypuhelinta. Yrityksen toimitusjohtaja Janne Knuutinen sanoo, että puhelimen kehityksen lähtökohtana on ollut hyvän kuuluvuuden takaaminen.

Kaupunkikeskustassa oleva käyttäjä ei tyypillisesti joudu painimaan heikon kuuluvuuden kanssa Oulussa tai laajemmin Suomessa tai Pohjoismaissa. Kuuluvuusasioiden kanssa omalla Nokia-urallaan paljon paininut Knuutinen sanoo idean syntyneen ulkomailla ja erityisesti Iso-Britanniassa.

– Siellä työskentelin operaattorirajapinnassa ja kuuluvuusasioiden kanssa olin tekemisissä hyvinkin paljon. Iso-Britanniassa nämä ongelmat ovat huomattavasti suurempia kuin Suomessa tai Pohjoismaissa.

Knuutisen mukaan ongelma konkretisoitui hänen keskustellessaan yksityisyrittäjien kanssa Britanniassa.

– Siellä on hirveästi pieniä yrityksiä, pieniä rakennusalan firmoja, sähkömiehiä, putkimiehiä, jotka liikkuvat paljon eri paikoissa. Sieltä kuulin useasti, että miksi nykyään ei tehdä puhelimia vanhojen Nokian kännyköiden malliin. Eli aina pystyy soittamaan ja puhelin on kestävä, Knuutinen sanoo.

Knuutisen mukaan Certum Phone onkin suunnattu Suomessakin esimerkiksi ammattiryhmien käyttöön ja vapaa-aikaansa luonnossa viettäville. Android-puhelin on kilpailukykyinen muiden kuluttajapuhelinten kanssa myös muilta teknisiltä ominaisuuksiltaan, vaikka antenniosaaminen onkin keskiössä, Knuutinen lupaa.

Tuotanto Suomeen?

Maaliskuussa käynnistetään Indiegogo-rahoituskampanja. Tuolloin julkistetaan myös tarkempia teknisiä tietoja puhelimesta sekä myös sen hinta. Knuutinen sanoo puhelimen sijoittuvan keskihintaisten kategoriaan.

Puhelinta kehittävä yhtiö on Ouluun rekisteröity, tällä hetkellä kahden hengen yritys. Puhelimen suunnittelussa on hyödynnetty osaamista perinteisistä Nokia-kaupungeista: Oulusta, Helsingistä, Tampereelta ja Salosta. Tamperelainen antennisuunnitteluyritys Radientumin kanssa on tehty paljon yhteistyötä, Knuutinen sanoo.

Knuutisella itsellään on kymmenen vuoden Nokia-tausta Oulusta, ja hän haluaa tehdä yhteistyötä pienten, Nokia-Microsoft-taustan pohjalta syntyneiden yritysten kanssa. Tuotanto olisi tavoite saada Eurooppaan, jopa Suomeen.

Tässä vaiheessa Certum-puhelimesta tiedetään, että se on Android-laite, jonka kuori on tehty kierrätetystä muovista ja se on suojattu kosteudelta ja pölyltä. Maaliskuussa yhtiö lupaa kertoa enemmän myös siitä, milloin puhelin tulee markkinoille.