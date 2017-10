Uuden ydinreaktorin laitteet eivät kestäneet testejä - Olkiluoto viivästyy jälleen

Laiterikot, toimitusongelmat ja virhearvio ovat Olkiluodon uuden ydinvoimalan tuoreimman viivästyksen syyt. Teollisuuden Voima (TVO) ilmoitti maanantaina, että Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönotto viivästyy jälleen. Näillä näkymin kovan onnen reaktori tuottaa sähköä täydellä teholla vasta toukokuussa 2019. Lopullinen aikataulu tarkentuu vielä lähiviikkojen kuluessa. Aiemmin reaktorin piti pyörähtää käymään ensi vuoden joulukuussa.

Viivästys johtuu ongelmista, jotka ilmaantuivat muutaman viime viikon aikana, TVO:n projektijohtaja Jouni Silvennoinen kertoo Lännen Medialle. Olkiluodossa on alkusyksyn aikana valmistauduttu reaktorin kuumakokeisiin. Ne ovat yksi ydinvoimalan käyttöönoton tärkeimmistä kokeista. Kuumakokeessa reaktorin vettä kuumennetaan ilman ydinpolttoainetta.

- Kuumakokeita edeltävät tietyt testit ja niitä emme ole saaneet valmiiksi aikataulussa, Silvennoinen sanoo.

Vielä elokuussa TVO:ssa uhkuttiin varmoina, että kuumakokeet alkavat lokakuun aikana.

Silvennoinen kertoo, että muutama laitteisto voimalassa ei kestänyt alustavia testejä vaan hajosi. Lisäksi joidenkin laitteiden toimitukset ovat viivästyneet, koska laitosta rakentava Areva on joutunut uusimaan niiden tehdaskokeita.

Silvennoinen ei halua tarkentaa, mitä laitteita on hajonnut. Hänen mukaansa toimitusongelmat eivät liity aiemmin raportoituihin laatuongelmiin Arevan tehtaalla.

Silvennoinen muistuttaa, että reaktoria testataan nimenomaan mahdollisten heikkouksien selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Kokeiden aikatauli oli ylioptimistinen

Syksyn aikana on paljastunut, että kuumakokeiden aikataulu on ollut muutenkin ylioptimistinen. Areva rakentaa parhaillaan Olkiluodon voimalaa vastaavaa laitosta Kiinassa. Sen rakennustyöt ovat Olkiluotoa edellä, joten Suomessa on seurattu tarkasti sisarlaitoksen koekäyttöä.

– Kävimme läpi kuumakokeiden tulokset sieltä ja sen vertailun pohjalta totesimme, että Olkiluodon kuumakokeiden aikataulu oli suunniteltu liian lyhyeksi. Niihin menee ainakin kuukausi pidempään kuin olimme alunperin suunnitelleet, Silvennoinen myöntää.

– Tällaisia pienempiä tarkennuksia tässä on tehty eri vaiheisiin ja ne kumuloituivat noin viiteen kuukauteen.

Laitoksen koekäytön oli tarkoitus alkaa ensi vuoden kesä-heinäkuussa. Ydinvoimalaa ajetaan vajaalla teholla noin puolen vuoden ajan ennen tositoimia. Nyt näyttää siltä, että reaktori kytketään sähköverkkoon ensi kertaa vasta jouluna 2018. Jo laitoksen koekäyttö on merkittävää, sillä sen on arvioitu kattavan noin kymmenesosan Suomen sähköntarpeesta.

Silvennoisen mukaan tuoreimmat viivästykset menevät ranskalaisen Arevan piikkiin.

– Laitostoimittajahan nämä testit ja kuumakokeisiin valmistavat työt tekee. Ei tämä TVO:n suorituksesta ole tällä kertaa kiinni.

TVO on aiemmin ilmoittanut, että uudessa reaktorissa käytettävä uraani laivataan Saksasta Suomeen tämän syksyn aikana. Silvennoisen mukaan nyt ilmi tulleet viivästykset eivät vaikuta ydinpolttoaineen toimitusaikatauluun.

Uraanisauvat varastoidaan reaktorin ulkopuolelle odottamaan Säteilyturvakeskukselta saatavaa lupaa ladata uraani reaktoriin. Tämän piti alkuperäisen suunnitelman mukaan tapahtua ensi keväänä. Polttoaineen lataaminen muuttaa laitoksen statuksen lopullisesti rakennustyömaasta ydinlaitokseksi.