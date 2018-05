No jos nyt vähän venyy niin mitä sitten? Sopimuksissa on varmaan Olkiluodon opeista kirjattu kunnon sakkomaksut viivästyksille, Eli eipä tarvi tämän äänekkään tuulipukukansan täällä nyt tästäkin huolestua... varsinkin kun rahoitus on joka tapauksessa markkinaehtoista eli ei ole pois kenenkään kansalaisen kukkarosta. Toisin kuin yhteiskunnan subventoimat tuulivoimalat.

Kaiken kaikkiaan jopa Olkiluoto valtavine viivästyksineen voidaan osoittaa pystyvän odotetun elinkaarensa aikana tuottamaan edullisinta sähköä, verrataanpa sitä mihin tahansa ns. uusiutuvaan roskasähkön tuotantomuotoon. Minkä lisäksi ydinvoima on myös puhdasta, turvallista ja vakaata energiaa. Vaihtoehtoja nyt ei vaan ole.