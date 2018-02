Tradeka laajentaa terveysalalle - ostaa Med Groupin hoivapalvelut

Osuuskunta Tradeka laajentaa hoivasektorille ja ostaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Med Groupin Onni-brändin alaiset toiminnot eli hoivan, ensihoidon ja julkisen terveyden palvelut. Med Groupin enemmistöomistaja on pääomasijoittaja Adelis Equity Partners.

- Me olemme jo useamman vuoden ajatelleet, että tämä sektori on Tradekan kannalta kiinnostava, ja kartoittaneet, millaisella järjestelyllä voisimme päästä siihen mukaan. Med Group on kokoluokaltaan meille sopiva, se on iso ja valtakunnallinen eikä toisaalta muodosta liian isoa riskiä meille, sanoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Colosseum Dental Group ostaa puolestaan Med Groupin yksityisen suun terveydenhuollon liiketoiminnot. Colosseum omistaa myös Oral Hammaslääkärit Oyj:n.

Med Groupin toimitusjohtajan Kari Virran mukaan yrityksen hoivapalvelut toimivat parinsadan kunnan alueella ympäri Suomen. Med Groupilla on 22 hammasklinikkaa, jotka painottuvat Virran mukaan Etelä-Suomeen.

- Kun kauppa vahvistuu, siirtymäajan jälkeen meidän Onni-hammas häipyy markkinoilta ja muuttuu Oraliksi. Onni-hoiva, -ensihoito ja -terveys jatkavat kuten ennenkin, siellä vaan taustalla muuttuu omistaja, Virta kertoo.

Puron mukaan Tradekan suunnitelmissa on laajentaa Med Groupin hoivapalveluita.

- Konkreettisia paikkakuntia ei ole mielessä, mutta verkko laajenee varmasti eri puolilla maata, ainakin isoilla kaupunkiseuduilla.

Med Groupin palkkalistoilla on yli 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on 100 miljoonaa euroa. Virran mukaan kaikkien työntekijöiden sopimukset jatkuvat ennallaan, ja hammashoidon puolella työntekijät siirtyvät Oralin palkkalistoille.

Osapuolet eivät kerro kauppahintaa. Kaupan vahvistuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Puron mukaan kauppa vahvistunee viimeistään heinäkuuhun mennessä.