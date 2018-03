Toyota lopettaa dieselautojen myynnin Euroopassa tänä vuonna

Innokkaasti heti kun on mahdollista, kun tuolla pääkaupunkiseudun hysteerikkopiireissä kuvitellaan että tässä maassa on suurkaupunki jolla on suurkaupungin ongelmat. Muu maa saa hyppiä sievästi perässä kun päätetään että siellä kolmen sepän patsaalla on hetkellisesti liian monta partikkelia tai typen oksidi. Tiedä vaikka finlandia-talon julkisivu kestäisi paremmin kun oikein huolella kielletään.

Jännä nähdä mikä on maksuinnokkuus sitten kun raskas kalusto liikuu bensan voimin ja logistiikkakustannukset jyvitetään kuluttajahintoihin. Ehkäpä keksitään lisävero henkilöautoilijoille millä saadaan raskaan liikenteen polttoaineet maksettua, ettei rastapäältä lopu baristan vemputtama reilun kaupan soijalatte lähikahvilasta.