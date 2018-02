Tesla kiihdytti Euroopan myynnissä ensi kerran ohi Mercedeksen ja BMW:n huippumalleista - "Hälytyskello soi"

Tuet? Tämmöisistä tukiaisista on päästävä eroon. Se homma lähtee siitä, että verotus on poistettava ja kokonaan. Ihmiset vaihtavat kyllä autonsa ja vehkeensä itsenäisesti kunhan tämä holhoaminen lopetetaan. Tuo on muinaisten aikojen ideologia että ihmisiä täytyy "ohjata oikeille raiteille elämässä".