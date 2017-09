Teknologiasilta Lähi-itään? Sharjahin kaupunki Persianlahdella haluaa yhteistyöhön Oulun kanssa

Oulussa on tulevaisuus. Iso vierailijaryhmä Arabiemiraateista on vakuuttunut kaupungissa vallitsevasta energiasta ja haluaa kaupungin yhteistyökumppaniksi lahjakkaiden, innovatiivisten kaupunkien verkostoon, kertoo sheikki Fahim Sultan Al Qasim. Hän kiersi alkuviikosta kaksi päivää tutustumassa Ouluun erittäin tiiviin ohjelman myötä.

– Olemme kehittäneet Sharjahissa jo 20 vuoden ajan talenttia, nuoria ihmisiä. Nuoriso ajaa meitä etsimään maailmalta innovatiivisia kaupunkeja, joissa olisi yli 30 000 opiskelijaa. Yritämme rakentaa teknologiasiltaa kaupunkien kanssa, jotka jakavat samat arvot kuin me. On selvää, että Oulu on Suomen Sharjah ja Sharjah on Arabiemiraattien Oulu, sheikki arvioi tiistaina.

Hän totesi näkevänsä huimia mahdollisuuksia eri tahojen kanssa.

– Tärkeää on se, miltä lähtiessä tuntuu. Minä tunnen kaupungin energian, sheikki kehuu.

Sunnuntaista tiistai-iltaan viipyneeseen delegaatioon kuului peräti 15 niin koulutuksen ja kulttuuriperinnön lähettilästä kuin investointitahoja sekä yrityksiäkin. Puolet vieraista edusti hallitsijasukua.

– Haluamme jakaa yhteistyön mahdollisuuksia. Etsimme kaupunkeja, joiden kanssa jakaa kokemuksia siitä, miten kehittää sitä, mitä me kutsumme lahjakkaiksi kaupungeiksi, strategisiksi kaupungeiksi, sheikki kertoo.

Samalla etsitään suuntaa tulevia 20:tä vuotta silmälläpitäen.

Sheikillä on mielessä kunnianhimoinen visio verkostosta, jossa astelisivat Oulu, Cambridge, Massachusetts, Pietari, Marseille ja Sharjah.

– Me jaamme samat arvot, kulttuurin, koulutuksen, innovaation, sheikki vakuuttaa.

Pietarissa on jo vierailtu, pienemmällä delegaatiolla.