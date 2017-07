Syyrian sota on tuhonnut myös talouden - maa on menettänyt lähes 200 miljardia euroa

Syyrian sota on käynyt kalliiksi myös maan taloudelle, Maailmanpankki arvioi maanantaina. Yli kuusi vuotta jatkunut konflikti on arvion mukaan tuhonnut maan infrastruktuurin ja aiheuttanut taloudelle lähes 200 miljardin euron tappiot. Summa on noin nelinkertainen verrattuna Syyrian bruttokansantuotteeseen vuonna 2010.

Sodan aikana on kuollut ainakin 320 000 ihmistä ja yli puolet maan väestöstä on joutunut jättämään kotinsa.

- Kuolonuhrien määrä on järkyttävä, mutta sota on myös tuhoamassa instituutiot, joita yhteiskunta tarvitsee. Niiden korjaaminen on vaikeampaa kuin infrastruktuurin rakentaminen uudestaan, Maailmanpankin aluejohtaja Hafez Ghanem sanoo tiedotteessa.

Jopa yli 75 prosenttia työikäisistä syyrialaisista on tällä hetkellä poissa työelämästä ja koulutuksesta, Maailmanpankki arvioi.