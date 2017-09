Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden kasvavan reippaasti - Kiinan vauhdin hiipuminen lykkääntyy

Maailmantalous kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia, ja kasvuvauhti pysyy yli kolmessa prosentissa myös kahtena seuraavana vuonna, arvioi Suomen Pankki.

- Maailmantalouden kasvu on laaja-alaista ja ripeää tänä vuonna, maailmankaupassa on käynnissä kasvupyrähdys. Samaan aikaan inflaatio on yhä vaimeaa, tiivisti toimistopäällikkö Hanna Freystätter ennusteen kokonaiskuvaa.

Suomen Pankki arvioi, että talouskasvua voi hidastaa jakson lopulla Kiinan rakennemuutos ja kehittyneiden maiden hidas potentiaalinen kasvu.

Kiinan kasvun uskotaan yhä hidastuvan, mutta Suomen Pankin mukaan vauhti hiipuu vähän odotettua myöhemmin. Kiinan talous kasvaa ensi vuonna 6 prosenttia ja seuraavana vuonna 5 prosenttia.

Yhdysvaltojen talouskasvun Suomen Pankki uskoo jatkuvan, vaikka talouselvytystä ei enää juuri odoteta ja talouspolitiikan suuntaan liittyy runsaasti kysymysmerkkejä. Nämä ovat mukana riskiarvioissa.

- On mahdollista, että Yhdysvaltojen talouspoliitikan suunta kääntyy ja vaimentaa maailmantalouden kasvua tai lisää rahoitusvakauteen kohdistuvia uhkia. Esimerkkejä ovat protektionistinen kauppapolitiikka ja rahoitussektorin sääntelyn purkaminen, Freystätter sanoo.

Myös geopoliittiset riskit ja etenkin Korean niemimaan jännitteet on hänen mukaansa syytä nostaa mukaan kasvuriskiarvioon.

Suomessa valoisampaa, "tärkeintä että ote pitää"

Euroalueen talouskehitys on vahvistunut, ja tämä kompensoi brexitin vaikutuksia Euroopan taloudelle. Suomen Pankki huomauttaa, että investoinnit ovat lisääntyneet euroalueella ja euroalue hyötyy myös maailmanlaajuisesta noususuhdanteesta.

Inflaatio on globaalisti vaimeaa. Suomen Pankki huomauttaa, että euroalueella inflaatiossa on vasta pieniä kiihtymisen merkkejä Euroopan keskuspankin rahapolitiikan tukemana.

Euroalueen huolena on se, että finanssi- ja velkakriisistä periytyneitä ongelmia ei ole ratkaistu. Suomen Pankki huomauttaa, että finanssikriisissä ryvettyneiden Kreikan, Irlannin ja Portugalin yritys- ja kotitalouslainakannat supistuvat edelleen.

Myös rakenneuudistusten vauhti on hidastunut.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen totesi myös Suomen päässeen nyt selvälle kasvu-uralle, mutta muistutti, että vuoden 2008 jälkeen on kurottavana takamatkaa.

- Suomen näkymä on tällä hetkellä valoisampi. Tärkeintä on, että ote pitää, Liikanen summasi.