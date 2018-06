Stora Enso harkitsee jätti-investointia Ouluun: Paperitehdas muuttuisi pakkauskartonkitehtaaksi

Metsäteollisuus on Suomessa näköjään panemassa munat yhteen koriin. Samalla se on siirtymässä alemmalle jalostusasteelle. Pakkauskartonki on bulkkituote, jota käytetään vaan kerran, turhien tavaroiden maailmanlaajuiseen verkkokauppojen krääsän paketoimiseen. Kuvaavaa tälle on, että monet tavarat ja vaatteet palautetaan takaisin, kun tubettaja on ottanut videopätkän niiden kanssa. Tämä ralli on tehty heille "ilmaiseksi". Palautetut tavarat hävitetään, kuten Amazonista eilen uutisoitiin.

Metsäteollisuusinvestoinnit ovat kalliita ja olisi nähtävä vuosikymmenien päähän. Näin ei kannattaisi muotioikkujen perässä yrittää juosta.