St1:n Anttonen pitää mahdollista valtion liikenneverkkoyhtiötä lähinnä silmänkääntötemppuna

Liikenneministeri Anne Bernerin hellimät suunnitelmat kotimaisen väylänpidon yhtiöittämisestä ja autoilijoille kaavailluista tienkäyttömaksuista eivät vakuuta pohjoismaisen energiayhtiö St1:n hallituksen puheenjohtajaa Mika Anttosta.



– Hanke on outo. En ymmärrä, mitä lisäarvoa liikenneverkkoyhtiöstä syntyisi. Missä on varsinainen pihvi?



Ministeriö mielii uutta valtionyhtiötä vastaamaan liikenneväylien 2,5 miljardin euron korjausvelasta. Sitä lyhennettäisiin autoilijoilta välikäsien kautta perittävillä käyttömaksuilla, joiden suuruuteen vaikuttaisivat esimerkiksi ajettujen kilometrien määrä ja auton päästötaso.



– Teiden korjaamiseen on muka vaikea löytää valtion rahaa. Eikö sitten kaikki valtion toiminta kuten sosiaaliturvakin kannattaisi yhtiöittää, niin budjettihuolet olisivat ohi?



– Ei investointi- ja korjausvelka muutu toiseksi siten, että väliin tulee valtion 100-prosenttisesti omistama yhtiö.



Ehdotus julki torstaina



Mika Anttonen huomauttaa, että valtio voi ottaa ja myös saa lainaa yhtä helposti ja edullisesti valtiona kuin uuden yhtiön kautta. Liikenneverkkoyhtiö vaikuttaa hänestä lähinnä kätevältä hokkuspokkus-tempulta.



– Mutta emme ole vielä nähneet koko ehdotusta, siksi siihen on vaikea ottaa tarkkaan kantaa.



Liikenneministeriön ehdotus väyläverkkoyhtiöstä julkistetaan torstaina 19. tammikuuta.



Suomessa on jo käytössä yksinkertainen ja halpa järjestelmä kulutuksen ja liikkumisen ohjailemiseksi.



– Bensalitran hinnasta 65 prosenttia on polttoaineveroa. Maksat veroja jokaisesta kilometristä, jonka autollasi ajat. Vaikea keksiä, mikä olisi tätä tehokkaampi malli.



Anttonen kuitenkin vihjaa, että mikäli väyläverkkoyhtiöstä joskus tulee totta, St1 on kiinnostunut sen palvelupakettien tuottamisesta.



– Jos niin hulluun järjestelmään siis mennään, hän puuskahtaa.