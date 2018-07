Saksalaisen teollisuusjätti ThyssenKruppin pilkkomisesta käy vinha huhumylly

Saksalainen monialainen teollisuusjätti ThyssenKrupp on joutunut rajun valtataistelun keskiöön. Yhtiöstä on lähtenyt lyhyen ajan sisällä jo kaksi korkeaa johtajaa, ja perinteikkään yhtiön pilkkominen on noussut keskusteluun.

Viimeksi yhtiön jätti hallintoneuvoston puheenjohtaja Ulrich Lehner, joka on aiemmin eronneen toimitusjohtaja Heinrich Hiesingerin tavoin ollut vankka konsernin yhtenäisyyden puolustaja. Monet suuret omistajat ovat kuitenkin alkaneet vaatia konsernin pilkkomista.

ThyssenKruppilla on pitkät perinteet vuodesta 1811 asti, ja yhtiö toimii lukuisilla sektoreilla. Se valmistaa muun muassa hissejä, sukellusveneitä, teollisuuslaitteita ja terästä. Liikevaihtoa kertyi viime vuoden aikana 41,5 miljardia euroa, ja yhtiöllä on palkkalistoillaan 159 000 henkilöä.

Yhtiö kertoi kesäkuussa, että pitkään hierottu fuusio intialaisen teräsyhtiö Tata Steelin kanssa oli sovittu. Teräsliiketoimintojen yhdistämisestä tavoitellaan 400-500 miljoonan euron vuotuisia säästöjä, joista osan pitäisi tulla 4 000 työpaikan vähentämisestä. Fuusiosta toivottiin pelastusta ThyssenKruppin perinteikkäälle terästuotannolle, joka on joutunut pinteeseen kiinalaisen halpatuontiteräksen puristuksessa.

Suuret omistajat eri linjoilla

Suuromistajat vaativat kuitenkin radikaaleja toimia. Aktiivisina ovat olleet erityisesti ruotsalainen sijoitusyhtiö Cevian ja amerikkalainen vipurahasto Elliott, joilla on yhteensä noin viidenneksen osuus yhtiöstä. Lehner sanoi Die Zeitin haastattelussa viime viikolla, että yhtiöt ovat ajaneet konsernin pilkkomista keinoin "joita voisi kuvata psykologiseksi terrorismiksi".

Sijoittajat olivat myös tyytymättömiä Tata Steel -fuusion toteuttamistapaan. Hiesinger oli luvannut Saksan metallityöväen liitto IG Metallille, että työpaikkoja suojeltaisiin ja että tuotantolaitoksia ei suljettaisi.

Konsernin yhtenäisyyttä on puolustanut eronneiden johtajien lisäksi Alfried Kruppin säätiö, jolla on 21 prosentin osuus osakkeista. Analyytikot katsovat kuitenkin, että säätiö on ollut vaisu ja passiivinen puolustaessaan Tata Steel-kauppaa, mikä on jättänyt pilkkomista ajaville sijoittajille liikkumatilaa. Oletus on, että paloittelu johtaisi suurempiin säästöihin ja työpaikkojen menetyksiin.

- ThyssenKruppin paloittelu näyttää yhä todennäköisemmältä, kirjoittivat investointipankki Jefferiesin analyytikot Lehnerin lähdön jälkeen.

Pilkkomispuheisiin liittyy myös Handelsblattin uutinen, jonka mukaan Kone olisi kiinnostunut yhdistymisestä ThyssenKruppin hissiliiketoiminnan kanssa. Hissit ovat ThyssenKruppin kannattavin osa.

Linkki juttuun

Linkki juttuun