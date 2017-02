Rakennusteollisuus: Asuntoja rakennettiin vuosituhannen ennätystahtiin

Asuntorakentaminen nousi viime vuonna Suomessa 2000-luvun ennätyslukemiin, kertoo Rakennusteollisuus. Asuntotuottajat laittoivat rakenteille lähes viidenneksen enemmän asuntoja kuin vuonna 2015.

Vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen aloituksia toteutui yhteensä reilut 12 500, Rakennusteollisuudesta kerrotaan.

- Asuntorakentamisen piristyminen on ollut nopeaa, ja se on vetänyt koko Suomen taloutta ylöspäin.Tällä hetkellä kysynnän puute ei enää merkittävästi rajoita tuotantoa, ja myynnissä oleva valmiiden asuntojen varasto on pysynyt matalalla tasolla, sanoo Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarinen.

- Nyt rajoittavia tekijöitä ovat tonttikustannukset sekä pula tonteista ja työvoimasta, etenkin kokeneista työnjohtajista.

Pakarisen mukaan kasvua selittää muun muassa kevyt rahapolitiikka, joka on ruokkinut sijoittajien intoa asuntoinvestointeihin. Pakarinen arvioi, että reilu kolmannes kerrostalojen uudistuotannosta on päätynyt sijoittajille. Sijoittajat paitsi rakennuttavat kokonaisia kerrostaloja myös hankkivat asuntoja rakennusyhtiöiden tarjonnasta.