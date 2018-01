Pihlajalinna avasi Oulun-yksikkönsä Anttilan tiloihin - sisustus- ja kodintekniikkaosaston paikalla on nyt sairaala ja lääkärikeskus

Pihlajalinnan tilat ovat entisen Anttilan kolmannessa kerroksessa Isollakadulla. Aggressiiviseen hintakilpailuun ei aiota lähteä.

Liukuportaiden alatasanteella kaikki on niin kuin ennenkin: vieressä on K-kauppa ja toisessa kerroksessa häämöttää Tokmanni. Kolmannessa kerroksessa sen sijaan kaikki on toisin.

Entisen Oulun Anttilan sisustus- ja kodintekniikkaosaston paikalla on nyt Pihlajalinnan sairaala ja lääkärikeskus. Hieman yli 2 000 neliön liiketilat ovat täynnä vastaanottohuoneita, leikkaussaleja, laboratorioita ja odotusauloja.

Yksi henkilökunnan ja epäilemättä myös asiakkaiden huveista onkin pohtia, mitä missäkin aiemmin oli.

Lääkäriasema Pihlajalinnan liukuportaat ovat oululaisille tutut. Tiloissa toimi ennen Anttilan tavaratalo. KUVA: Jukka Leinonen

Esimerkiksi magneettikuvauslaite on entisen matto-osaston paikkeilla. Jotta seitsemän tonnia painava laite saatiin paikoilleen, oli ulkoseinään tehtävä reikä, josta laite voitiin nosturin avulla ujuttaa sisälle.

Pihlajalinnan Oulun toimipiste Isollakadulla avautui asiakkaille maanantaina.

Liukuportailla pääsee mutkattomasti suoraan palvelutiskille, joka on suurin piirtein entisen kassarivistön paikalla. Siihen ilmoittaudutaan ja siitä ohjataan eteenpäin oikeille käytäville ja oikeille oville.

Toisella puolen on kolme lääkärikeskuksen käytävää, laboratoriot ja röntgen. Toinen puoli on sairaalaa.

Lääkärillä pääsee jonottamatta

Lääkärikeskuksen ylilääkäri Pasi Kurtti vakuuttaa, että Pihlajalinnassa hoitoon pääsee heti.

– Takaamme, että jonoja ei ole. Emme ole auki ympärivuorokautisesti, mutta jos potilas tarvitsee hoitoa, emmekä pysty sitä itse tarjoamaan, se pyritään järjestämään jostakin muualta.

Lääkärikeskuksessa on monipuolisesti erikoislääkäreiden palveluja. On oikeastaan helpompi sanoa, mitä siellä ei ole.

– Toistaiseksi meillä ei ole esimerkiksi suonikohjujen hoitoa, ei maha- ja suolikanavan tähystyksiä, eikä joitain kirurgisia erikoisaloja kuten silmäkirurgiaa. Katsotaan sitten jatkossa, mitä niiden kanssa tehdään, kertoo sairaalan ylilääkäri Martti Lakovaara.

Yksityisten lääkärikeskusten määrä Oulun keskustassa kasvaa ja kilpailu kiristyy.

– Pihlajalinna luottaa kilpailussa osaamiseen ja laajaan palveluvalikoimaan. Emme lähde aggressiiviseen hintakilpailuun, toteaa toimitusjohtaja Riikka Moilanen.

– Soteakin ajatellen olemme iskussa. Tuli sitä tai ei, meidän toimintamme ei ole siitä riippuvainen, Moilanen sanoo.



Upouusi laboratorio

Lääkärikeskus ja sairaala ovat täynnä uusinta tekniikkaa. Uudet laitteet vaativat myös uudet opit. Avajaispäivänä useammankin oven takaa löytyy ryhmä työntekijöitä asiaan paneutumassa.

Lääkärikeskuksen palveluvastaava Riitta Ukkola Pihlajalinnan uusissa tiloissa. KUVA: Jukka Leinonen

Vilkkain aamu oli hammashoidon puolella. Myös laboratoriot vastaanottivat ensimmäiset asiakkaansa.

– Tämä on analyysilaboratorio, jossa tehdään omat päivystykselliset tutkimukset. Muut lähetetään Helsinkiin, kertoo laboratorionhoitaja Anja Eilittä-Liuski esitellessään omaa valtakuntaansa.

Vieressä on myös kliinisen fysiologian huone, jossa voidaan tehdä esimerkiksi spirometriatutkimuksia.

Eilittä-Liuski oli aiemmin työssä Oulun kaaren kuntayhtymässä Iin laboratoriossa. Hän on innoissaan upouusista tiloista, joita pitää myös erittäin hyvin varustettuina.