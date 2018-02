Palkat alle minimin, ei iltalisiä, pimeää työtä... Ulkomaisten siivoojien käytöstä paljastui karuja puutteita yllätystarkastuksissa

On varma että yllätystarkastuksiin pitää siirtyä, muuten ei saada totuutta esiin.

Itse olen kuunnellut polisin kertomusta näistä tarkastuksista.

Kun on havaittu että jossakin myydään tarjouksella joku ruokaannos halvalla niin heti tulee epäillys että onko kaikki OK. Menemme syömään ko paikkaan ja vilkuilemme että miltä näyttäää. Jos on epäillyttävää, niin seuraavaksi tehdään yllätystarkastus. Yksi menee etuovasta sisää, ja toiset menee kytikselle takaoville että sieltä ei pääse karkuun.

On kuulema joskus keittiössä ollut kokin lakki lattialla ja kokki kadoksissa.

Tätä on yritysten rehellisyys suomessa vuonna 2018.

Minusta pitää tarkastajille saada oikeus sakottaa yritystä heti kun havaitaan että lakia on rikottu.

Korjausmääräyksiin aikaraja milloin asiat pitää olla kunnossa.

Näin siinä yrityksessä toimittiin missä olin TSV:na. Työsuojelutarkastaja kysyi mikä päivä laitetaan takarajksi. Ja koskaan ei jääneet puutteet korjaamatta.

Mutta minulla olikin ymärtäväinen työnantaja joka arvosti lain noudattamista ja työhyvinvointia työpaikalla.

Tätä vaan ei joka työpaikalla ole.