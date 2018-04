Oulussa kehitetty ratkaisu paljastaa löysät ruuvit, laadunvarmistusmenetelmä kehitettiin Nokian Oulun-tehtaalle

Tuotannon operaattori Joni Heinonen ruuvaa tukiasemayksikköä kiinni Nokian Oulun tehtaalla Ruskossa. Tässä ei ole vielä mitään ihmeellistä, mutta ainutlaatuisemmaksi muuttuu. Työtä kuvaa koko ajan videokamera, ja kuvaa analysoi ohjelma, joka määrittää miten työstä tulee laadullisesti täydellinen.

Heinonen näkee tabletin ruudulta vihreänä, kun työ on tehty loppuun ja oikein. Punaiset kohdat näyttävät, jos tulee virhe tai mistä ja miten tulee ruuvata.

Vallankumouksellista tässä on, että kuvan ja tiedon siirto suuntaan ja toiseen tapahtuu 5G-teknologian avulla. Esimerkiksi paljon tilaa vaativan videokuvan siirtäminen ei olisi nykyisellä 4G-verkolla mahdollista silloin, kun vastaavaa toimintaa on paljon. Se on liian hidas, eikä kapasiteetti riitä.

– Tällaisia samanlaisia pitäisi olla tälläkin tehtaalla sata, ja silloin 4G:n kapasiteetti ei kerta kaikkiaan riitä, sanoo Oulun Nokian paikallisjohtaja Erja Sankari.

5G-verkko tulee käyttöön todennäköisesti vasta ensi vuonna. Nokian tehtaalla on yhdessä Telian kanssa kehitetty väliaikainen paikallinen 5G-koeverkko, jolla oululaisen Finwen kehittämää laadunvalvontamenetelmää voidaan nyt kokeilla.