Oulun Kärpät ostaa Qstockin osake-enemmistön

Oulun Kärpät Oy on hankkinut omistukseensa 73 prosenttia Qstock Oy:stä.

Tammikuussa solmitun kaupan jälkeen festivaalijohtaja Mikko Forstén ja kehityspäällikkö Pekka Aarikallio omistavat yhdessä loput 27 prosenttia yhtiöstä.

Qstock Oy:n uutena toimitusjohtajana aloittaa Kärppien yhteyspäällikkönäkin toimiva Jouni Loponen.

Tiedotteessa asiaa kommentoivien Forsténin ja Aarikallion mukaan juuri Oulun Kärpät tuntui kaikista potentiaalisista yhteistyökumppaneista luonnollisimmalta.

– Nykyään yhteistyökumppaneiden merkitys festivaaleille on valtava. Kärpät oli yhdessä oman verkostonsa kanssa esillä olleista vaihtoehdoista ylivoimaisesti paras kumppani Qstockille, ja koemme sen aidosti olevan eduksi festivaalille.

Kärppien toimitusjohtajan Juha Junnon mukaan yhtiön toiminnan laajentaminen on ollut jo pitkään osa yhtiön strategiaa. Hän kuvaa kauppaa Kärpille valitun strategian luonnolliseksi jatkumoksi.

– Kyse ei ole siitä, että Kärpät hyppää yhtäkkiä jääkiekon ulkopuoliseen toimintaan mukaan. Olemme jo pitkään laajentaneet liiketoimintapohjaamme synergisillä uusilla liiketoiminnoilla, kuten investoimalla jättinäyttöihin ympäri Pohjois-Suomea, perustamalla henkilöstöpalveluyhtiö Työtahti Oy:n sekä harjoittamalla omaa ravintolatoimintaa.

Junnon mukaan suunnitelmissa on tulevaisuudessa kehittää myös uusia tapahtumia Pohjois-Suomeen ja Oulun alueelle.

– Kaikki edellä mainitut pienentävät riippuvuuttamme pelkästään urheilullisesta menestyksestä, mahdollistavat pitkäjänteiset panostukset ydinliiketoimintaamme ja turvaavat edellytykset sille, että Oulun Kärpät pelaa jatkossakin voittavaa jääkiekkoa, Junno sanoo.

Vuodesta 2003 lähtien Qstockia järjestäneet Forstén ja Aarikallio aikovat jatkossa keskittyä festivaalitapahtuman tuottamiseen ja kehittämiseen.

– Kun yritys on kasvanut näin isoksi, sen pyörittäminen on vienyt meiltä paljon aikaa ja energiaa. Se on ollut pois kaikesta siitä, mihin meidän olisi oikeasti pitänyt pystyä keskittymään.