Oululainen Minima kehitti tehokkaan virransäästäjän – mikroprosessorin kulutus laskee jopa viiteen prosenttiin nykyisestä

Oululainen Minima Processor Oy on onnistunut pienentämään merkittävästi mikroprosessorien virrankulutusta. Yrityksen innovaation ennakoidaan ilmaantuvan verkkoon kytkettäviin laitteisiin parin kolmen vuoden kuluttua.

– Me olemme oikeaan aikaan liikkeellä, IoT-markkina (esineiden internet) on nousemassa ja me ratkaisemme olennaista ongelmaa, sanoo toimitusjohtaja, yrityksen perustajiin kuuluva Toni Soini.

Piin ongelmiin pureutuvaan innovaatioon on tarvittu 30 miestyövuotta VTT:ssä, Aalto-yliopistossa ja Turun yliopistossa.

Tuloksena on maailmanennätys. Teknologian avulla pystytään vähentämään mikroprosessorin virrankulutusta parhaimmillaan vain viiteen prosenttiin nykyisestä.

Etenkin kuvadataa tuotetaan yhä enemmän. Kaikki verkossa liikkuva digitaalinen tieto vaatii jossakin vaiheessa laskentaa, joko laitteessa tai myöhemmin. Mitä enemmän dataa, sitä enemmän toiminnot tarvitsevat virtaa.

– Esimerkiksi ideovalvontajärjestelmien laskenta voitaisiin tehdä jo kamerassa, Soini toteaa virransäästäjän tuomasta hyödystä.

Minima on perustettu vuonna 2016. Se on onnistunut keräämään lyhyessä ajassa reilusti yli viisi miljoonaa euroa rahoitusta.

– Tämä ei ole halpaa, Soini toteaa. Jo työkalut maksavat isosti, samoin prototyypit.

Käynnissä on neuvottelut valmistuslisenssistä muutaman puolijohdevalmistajan kanssa. Tavoitteena on useampi asiakas ja miljoonan euron liikevaihto alkaneella tilikaudella. Työntekijöiden määrä on tarkoitus tuplata ensi kesään mennessä.