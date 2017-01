Osuuskunta PPO lähtee mukaan pyhäjokiseen teräsyrityksen

Osuuskunta PPO on sijoittanut Pyhäjoen Teräspinta -nimiseen yhtiöön yrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Yrityksen toimitusjohtajasta Matti Haapakoskesta tulee yhtiön suurin omistaja, ja Osuuskunta PPO on mukana merkittävällä vähemmistöosuudella.

Vuonna 1994 perustettu yritys on erikoistunut metallien käsittelyyn. Yrityksessä tehdään ruostumattomien terästen kemiallisia prosesseja, kuten passivointia, peittausta ja elektrolyyttistä kiillotusta.

– Pyhäjoen Teräspinnassa nuori polvi rakentaa yhtiön tulevaa toimintaa perustajasukupolven aikana syntyneelle vakaalle pohjalle. Alueella on paljon vastaavia perheyrityksiä, joiden jatkuvuutta haluamme osaltamme olla turvaamassa, toteaa Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati Peltomaa.

Osuuskunta PPO:n kotipaikka on Ylivieskassa. Se on alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, jonka tavoitteena on tuoda jäsenistölle tuottoa sekä elinvoimaa kyseiselle alueelle.

Tiistaina Osuuskunta PPO kertoi sijoittavansa Pyhännällä taloelementtejä valmistavaan LapWalliin.