Osekk irtisanoo 46 henkilöä, myös tehtävänkuviin voi tulla muutoksia

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) irtisanoo 46 henkilöä kesäkuun alusta alkaen.

Irtisanomisten vaihtoehtona tarjotaan osa-aikatyötä kahdeksalle henkilölle, tehtävän muutosta kahdelletoista henkilölle ja siirtoa toiseen yksikköön kolmelle henkilölle sekä muita palvelussuhteen muutoksia yhdeksälle henkilölle.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat Osekkin kaikkia tulosalueita ja yksiköitä. Neuvottelujen piirissä oli koko henkilöstö. Yt-neuvotteluiden syinä olivat työvoimakoulutusten väheneminen, uuden lain tuomat muutoksen ammatilliseen koulutukseen sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n koulutustoiminnan siirtyminen kuntayhtymään vuoden alussa.

Osekk on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän omistama koulutuskuntayhtymä. Koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO. Osekkin nykyinen henkilöstömäärä on noin 930 ja päätoimisia opiskelijoita on noin 10 000.