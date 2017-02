OP palkkaa yli sata kehittämään finanssipalveluja, suurin osa Ouluun

Finanssialan murros etenee sellaista vauhtia, että Osuuspankki rekrytoi yli sata uutta työntekijää Design & Software -osastoon. Johtaja Jukka Parkkinen ennakoi, että Oulussa OP palkannee 60–70 asiantuntijaa kehittämään finanssiteknologiaa. Päällikkötehtävät taas sijoittuvat valtaosin Helsingin Vallilaan.

– Haluamme osoittaa, että ohjelmistokehittäminen ja palveluiden kehittäminen on OP:lle erittäin tärkeää. Se on niin tärkeää, että meidän kannattaa investoida siihen, että meillä on pysyvää porukkaa, toteaa Parkkinen.

OP:n sisäinen ohjelmisto- ja palvelumuotoilutalo Design & Software työllistää Oulussa ja Helsingissä parhaillaan kaikkineen 450 työntekijää. Leijonanosa heistä on ollut alihankkijoiden työntekijöitä. Oulussa on toistaiseksi 60 omaa työntekijää, mutta kaikkiaan töitä tekee osastolla noin 350 henkeä.

Rekrytointien tavoitteena on oikaista sekä kustannus- että henkilöstörakennetta.

– Vuokratyövoima on enemmän skaalaukseen ja satunnaiseen tarpeeseen sopivaa. Mieluummin haluamme omia työntekijöitä, joille rupeaa karttumaan osaamista ja kokemusta. Sitä kautta saadaan kustannustehokkuutta meidän kehittämiseen, toteaa Parkkinen.