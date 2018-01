Ohuiden ja taipuisien ledikalvojen valmistus alkaa Haukiputaalla – tuotantolinja on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa

Flexbright on käynnistänyt Haukiputaalla uuden tuotantolinjan, jossa on mahdollista valmistaa ohuita ja taipuisia ledikalvoja. Yritys kertoo tiedotteessaan, että kyseessä on ensimmäinen ja tällä hetkellä maailman ainoa tuotantolinja, jossa kyseisten tuotteiden valmistaminen on mahdollista.

Täysin automatisoituneeseen linjaan on investoitu noin 1,5 miljoonaa euroa.

Ledikalvoteknologia perustuu VTT:n kehittämään painettavaan elektroniikkaan. Flexbrightin teknologiaa käytetään jo nyt muun muassa autoteollisuudessa ja arkkitehtuurivalaistuksessa. Esimerkiksi NSG Pilkington valmistaa linja-autojen ja junien tuulilaseja, joissa ledikalvo on laminoitu lasin sisään. Kalvo toimii samalla informaationäyttönä.

Flexbrightin mukaan ledikalvo-sovellus kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti, ja seuraava tuotantolinja on jo suunnitteilla.

Koska uusi tuotantolinja toimii automaattisesti, sen työllistävä vaikutus ei ole suoraan merkittävä. Flexbrightin mukaan hanke työllistää epäsuorasti yhteistyöyritysten kautta.