Nordean Antti Mäkinen Solidiumin toimitusjohtajaksi

Solidium on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Antti Mäkisen. Solidium hoitaa valtion sijoitussalkkua. Mäkinen, 55, toimii tällä hetkellä johtajana Nordean Corporate and Investment Banking -yksikössä Suomessa. Hän on aikaisemmin toiminut eQ:n toimitusjohtajana sekä johtajana SEB Enskilda Securitiesissa.

Uuden toimitusjohtajan palkkaus muodostuu kiinteästä 37 000 euron kuukausipalkasta ja suoriteperusteisesta vuosittain määräytyvästä tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia kiinteästä palkasta. Toimitusjohtajan eläke-edut ja eläkeikä määräytyvät työntekijän eläkelain mukaan.

Mäkinen aloittaa toimitusjohtajana mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 1. elokuuta. Solidiumin toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti sijoitusjohtaja Petter Söderström helmikuusta alkaen, kunnes Mäkinen aloittaa tehtävässään. Solidiumin toimitusjohtajan tehtävää vuodesta 2009 lähtien hoitanut Kari Järvinen jatkaa yhtiön neuvonantajana heinäkuun loppuun asti.