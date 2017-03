Mahdollinen konkurssi avaisi Talvivaaran pienosakkaille tien vähentää tappionsa verotuksessa

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön mahdollinen konkurssi avaisi kymmenille tuhansille osakesäästäjille väylän saada osan tappioistaan takaisin verotuksen kautta.

Kaupankäynti Talvivaaran osakkeilla keskeytettiin pörssissä marraskuussa 2014. Sen jälkeen osakkeista on ollut hankala päästä eroon, eivätkä omistajat ole voineet vähentää tappioita verotuksessa.

Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtaja Antti Lahtinen kuvaa pienosakkaiden olleen jumissa osakkeidensa kanssa.

– Monella on sisällä tappioita, ja on vähän odotettu, saako yhtiö saneerauksen päätökseen, jotta se voisi palata pörssiin ja harkita jotakin uutta liiketoimintaa. Konkurssi on koko ajan ollut esillä yhtenä vaihtoehtona. Muun muassa viime kesänä yhtiökokouksessa yhtiö itsekin totesi, että konkurssi on yksi vaihtoehdoista, Lahtinen kuvaa tilannetta.

Torstaina (23.3.) Taloussanomat uutisoi, että Finnvera, Danske Bank, OP Yrityspankki, Nordea ja Handelsbanken ovat jättäneet Espoon käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen Talvivaaran Kaivososakeyhtiöstä ja vastustavat yhtiön saneerausmenettelyn vahvistamista.

Maaliskuun alussa sama käräjäoikeus sai selvitysmies, asianajaja Pekka Jaatiselta pyynnön vahvistaa yhtiön saneerausohjelma.

Talvivaara tiedotti tilanteesta torstaina iltapäivällä. Se lisäsi, että yhtiön joukkovelkakirjalainan haltijoiden edustaja on ilmoittanut käräjäoikeudelle puoltavansa saneerausohjelman vahvistamista. Kyseessä on yrityssaneerauksen velkojatoimikunnassa oleva suurimman velkojaryhmän edustaja.

Yhtiö odottaa Espoon käräjäoikeuden päätöstä muutaman viikon sisällä.

Saneerausohjelman kohtalo on ratkaistava ensin.

Verotuksella voi vaikuttaa

Mahdollisessa konkurssitilanteessa pienosakkaat voisivat vähentää tappioitaan verotuksessa.

– Yhtiön hakeminen konkurssiin ei vielä tarkoita, että tappiot voi vähentää. Verottajan ohjeen mukaan konkurssitilanteessa tappiot saa vähentää siinä vaiheessa, kun pesänselvittäjä toteaa, että osakkeenomistajille ei ole jäämässä mitään, Lahtinen muistuttaa.

Pesän selvittäminen ottaa aikansa. Lopulta osakkeenomistajille seuraukset näkyvät konkreettisesti lisäveroina tai veronpalautuksina.

Veroilmoituksessa esimerkiksi 3 000 eurolla osakkeita omistanut merkitsisi summan luovutustappioiksi, joka on vähennettävissä luovutusvoitoista tai muista pääomatuloista. 3 000 euron tappioista suora rahallinen hyöty olisi 30 prosentin pääomaverokannan mukaisesti 900 euroa.

– Kaikkein tyypillisimpänä se näkyisi veromätkyjen pienennyksenä ja joissain tapauksissa palautuksena, Lahtinen sanoo.

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:llä oli viime vuoden tammikuussa 80 amp;thinsp;265 osakkeenomistajaa, joista 59 prosenttia on kotitalouksia, yhtiön kotisivut kertoo.

Yhtiön osakkeiden kaupankäynti keskeytyi pörssissä marraskuussa 2014, kun tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy asetettiin konkurssiin.

Sen jälkeen yhtiön osakkeilla on kuitenkin käyty jonkin verran kauppaa pörssin ulkopuolella Privanetissä. Verohallinto täydensi viime marraskuussa tältä osin ohjeitaan tappioiden vähennyskelpoisuudesta.

Nimestään huolimatta Talvivaaran Kaivososakeyhtiöllä ei ole ollut sidoksia kaivostoimintaan viime kesästä lähtien. Sotkamon kaivoksesta vastaa valtionyhtiö Terrafame Oy.

Talvivaara on etsinyt uutta liiketoimintaa ja järjestellyt satojen miljoonien eurojen velkojaan. Se on niin sanotulla konversioannilla pienentänyt noin 451 miljoonan euron saneerausvelkojaan noin 204 miljoonaan.