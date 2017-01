Lehti: Nokia hamuaa isoa siivua kiinalaissijoittajien 5G-investoinneista

Kiinan jättimäinen, yli 800 miljoonan asiakkaan China Mobile Communications -operaattori aikoo saada 5G-verkkonsa käyttöön vuonna 2020, kirjoittaa Nikkei Asian Review.

China Mobile aloittaa 5G-teknologian kenttätestauksen tänä vuonna. Jättioperaattori rakentaa 5G-verkkoaan yli 40 kumppanin kanssa ja mukana ovat Nokia, Ericsson ja kiinalainen Huawei. Mukana on myös yhdysvaltalaisia siruvalmistajia kuten Qualcomm ja Intel. Myös China Telecom ja China Unicom kehittävät 5G-teknologiaa.

Kiinalaisoperaattorit aikovat sijoittaa 5G-teknologiaan noin 41 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Nokia toivoo tietysti mahdollisimman suurta osuutta maailman suurimmasta matkapuhelinmarkkinasta.

Kiinassa on yli 1,3 miljardia telecom-asiakasta. Seuraavan sukupolven 5G-teknologia vauhdittaa erityisesti niin sanottua esineiden internetiä ja liikenteessä itseohjautuvia autoja.

Esineiden internetin myötä verkkoa liikkuu pian satojen miljardien erilaisten laitteiden välillä ja mobiiliverkot ovat tässä avainasemassa. Liikenteen mukanaolosta seuraavan sukupolven tietoverkoissa kertoo sekin, että China Mobile tekee yhteistyötä paitsi ICT-asiantuntijoiden kanssa, myös autoja valmistavien General Motorsin ja Volkswagenin kanssa.

Suomessa on arveltu 5G:n tulevan laajaan kaupalliseen käyttöön vuosien 2022-2025 välisenä aikana. Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila on arvellut, että tänä vuonna nähdään paljon esikaupallisia projekteja. Myös Oulu on mukana 5G-kehityksessä, ja esimerkiksi VTT:llä on Oulussa suljettu 5G-testiverkko.