Laivan kultakaivos avataan uudelleen Raahessa, työntekijöitä haetaan nyt – kaivos työllistää yhteensä 120 henkilöä

Raahessa sijaitseva Laivan kultakaivos avataan uudelleen vuosien tauon jälkeen. Tuotanto on ollut keskeytettynä vuodesta 2014 lähtien.

Kaivokseen rekrytoidaan parhaillaan kaivosalan työntekijöitä ja asiantuntijoita. Kaikkiaan kaivos tulee työllistämään yhteensä 120 henkilöä.

Barona Teollisuuden toimialajohtaja Juho Nojonen kertoo, että työntekijöitä haetaan sekä Suomesta että ulkomailta.

Työt kaivoksessa on tarkoitus aloittaa elokuussa. Kaivoksen infrastruktuuri on jo valmista ja kaivoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa uudelleen syksyllä.

– Raahen Laivan kultakaivoksen avaaminen tuo kipeästi kaivattua elinvoimaa Raahen kaupunkiin uusien työpaikkojen ja asukkaiden myötä. Kaivoksen toiminnan jatkaminen on erittäin tärkeä päätös ja toivotamme kaikki uudet asukkaat ja kaivoksen työntekijät lämpimästi tervetulleiksi, Raahen kaupungin kaupunginjohtaja Ari Nurkkala iloitsee tiedotteessa.

Työntekijöiden rekrytointia hoitaa Laivan kaivostiimin lisäksi henkilöstöpalvelualan yritys Barona.