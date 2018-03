Kymmenettuhannet Talvivaara-hurmokseen osallistuneet menettivät rahansa – "Osa voi kokea konkurssin helpotuksena"

Olennaistahan on se, miten tässä tapauksessa nikkelin maailmamarkkinahinta kehittyy, ja minkä tason mukaan kannattavuuslaskelmat ovat tehty. Lisäksi, vaikka kuinka tutkitaan, esiintymän rikkaus on lopulta enemmän tai vähemmän epätarkka arvio. Vielä kun tässä tapauksessa valitut menetelmät olivat tässä mittakaavassa täysin testaamattomia, niin aika monta riskitekijää projektissa oli. Osa sellaisia joihin olisi voinut vaikuttaa, mutta osaan ei. Monta asiaa oli joko tarkoituksella tai osaamattomuutta jätetty huomiotta, ja laskelmat sekä riskiarviot tehty huomattavan positiivisten skenaarioiden varaan.

Itse en ymmärrä mikä kiire näitä esiintymiä on ottaa käyttöön, kun on tiedossa, että kymmenien vuosien perspektiivillä moni niistä muuttuu aivan varmasti kannattaviksi. Tietysti poliitikkojen ja bisnesmiesten intresseissä on hyödyntää tai riistää ne oman uran aikana, mutta kansalliselta kannalta kannattaisi välillä jättää kuopat kaivamatta ja odottaa, vaikka sitten kymmeniä vuosia.