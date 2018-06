Kasvussa oleva meriteollisuus tarvitsee nyt ict-osaajia – Nokia-taustaisilla insinööreillä kysyntää laiva-alalla

Suomen meriteollisuudella menee hyvin ja näkymät tulevaisuuteen ovat valoisat. Digitalisaatio alalla kasvaa ja meriteollisuuden yritykset palkkaavat nyt lisää ict-osaajia.

Digitalisaatio muuttaa voimakkaasti laivanrakennusta sekä alusten operointia. Digitalisaation avulla saadaan esimerkiksi laivojen polttoaineen kulutukseen säästöjä. Myös reitityksessä ja nopeuden optimoinnissa on isoja mahdollisuuksia, sillä laivat liikkuvat yleisesti varsin epäoptimaalisesti.

Risteilyaluksien hytit voidaan tehdä älykkäiksi eli ne osaavat säädellä esimerkiksi lämpötilaa ja valaistusta asiakkaan mukaan sekä kertoa ohjelmatarjonnasta. Pisimmälle menevissä visioissa ovat miehittämättömät laivat.

– Digitalisaatiosta tulee meriteollisuuden uusi suuri aalto, Rolls-Roycen teknologiajohtaja Sauli Eloranta sanoo.

Brittiyhtiöllä on Turussa noin sadan ihmisen tuotekehityskeskus, jossa kehitetään autonomisia laivoja.

Elorannan mukaan Rolls-Roycen uudista rekrytoinneista noin puolet on Nokia-taustaisia insinöörejä, pääosin Salosta ja Espoosta. Siirtyjiä on ollut kymmeniä. Myös teknologiayhtiö Wärtsilä on palkannut Nokian palveluksessa olleita ict-osaajia, kertoo Wärtsilän laivasuunnittelujohtaja Riku-Pekka Hägg.

Hägg kertoo, että meriteollisuudessa Suomen kanssa kilpailevasta Norjasta on kuulunut jo huolestuneita lausuntoja Suomen uudesta valtista.

– Suomalaisella meriklusterilla on nyt sellaista osaamista, jota norjalaisilla ei ole. Pystymme hyödyntämään meriteollisuuden ulkopuolella olevaa klusteria.

Ict-osaajien lisäksi meriteollisuus tarvitsee myös tekoälyn tuntijoita sekä merenkulun koulutuksen saaneita. Meriteollisuus työllistää Suomessa tällä hetkellä noin 30 000 ihmistä ja alan liikevaihto on noin kahdeksan miljardia euroa. Meriteollisuuden yrityksiä on noin tuhat.

Arktisilla risteilijöillä kysyntää

Risteilyalusten tilauksia on tällä hetkellä ennätysmäärä. Yli sata uutta laivaa tulee liikenteeseen vuoteen 2027 mennessä. Myös rahtialusten markkinat ovat pikku hiljaa piristymässä, koska talouskasvu ja vanhojen alusten romutukset vähentävät kauppalaivaston ylikapasiteettia.

Uutta on pienten arktisten risteilijöiden tulo markkinoille. Kun risteilyasiakkaat ovat nähneet maailman lähes joka kolkan, niin nyt halutaan matkailla myös arktisille alueille.

Suomalainen Aker Arctic suunnittelee parhaillaan runkoa Norjassa Vard-telakalla rakennettavaan arktiseen risteilijään. Laiva tulee monivuotisen jään olosuhteisiin tarkoitettuun jääluokkaan nimeltään PC 2, joka on erittäin harvinainen. Laivan on tilannut luxustuotteisiin erikoistunut ranskalainen Ponant-varustamo.

– Alukseen mahtuu vain 270 matkustajaa ja miehistöä on lähes saman verran. Ensimmäisen risteilyn se tekee Pohjoisnavalle. Yhden risteilyn hinnaksi on arvioitu noin 30 000 dollaria, Aker Arcticin myynti- ja markkinointijohtaja Petri Tolonen kertoo.

Arktisten risteilijöiden kysynnän kasvun vahvistaa myös äissä kulkeviin aluksiin erikoistuneen Arctech Helsinki Shipyardin toimitusjohtaja Esko Mustamäki.