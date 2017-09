HS: Suomi ja USA perustavat Ouluun yhteisen kybertutkimuskeskuksen

Suomi ja USA ovat perustamassa Oulun yliopiston yhteyteen uuden kyberturvallisuuden tutkimuskeskuksen, kertoo Helsingin Sanomat.

Yksikön rahoittajina ovat Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö ja Suomen valtion innovaatiorahoituskeskus Tekes.

Helsingin Sanomien mukaan asia on määrä julkistaa virallisesti Helsingissä tiistaina.

Yksikön taustalla on Dimeccin vetämä Cybertrust -ohjelma.

– Tämä on merkittävä mahdollisuus, koska aiemmin kyberturvallisuuden suhteen on saatettu tehdä yhteistyötä eri ylipistojen tai yritysten välillä. Nyt kyse on virallisesta tutkimusyhteistyöstä amerikkalaisten ja suomalaisten välillä, sanoo Cybertrust -ohjelmajohtaja Markku Korkiakoski Bittium Oy:sta.

Tutkimusyksikön on määrä keskittyä kyberturvallisuuteen ja kyberhyökkäyksiin. Se voi tuottaa myös maanpuolustukselle hyödyllistä tietoa esimerkiksi kamppailussa Venäjän infosotaa vastaan.