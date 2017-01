HS: Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa taas sähkön siirtohintaa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid korottaa toista vuotta peräkkäin asiakkailtaan perimäänsä verkkomaksua huomattavasti yli inflaatiovauhdin, uutisoi Helsingin Sanomat. Maksu nousee nyt vuoden alusta seitsemän prosenttia. Viime vuoden alussa se nousi 14 prosenttia.

Yhtiö perustelee korotuksia tulevilla investoinneilla ja muilla kustannuksilla.

Vaikka yhtiö ei suoraan laskuta sähkönkäytön loppuasiakkaita, on se laskenut, että kerrostaloasukkaalle korotus tarkoittaa runsaan yhden euron korotusta vuodessa, ja omakotitalon asukkaalle noin kuusi euroa. Laskelma on tehty sähkölämmitteiselle asunnolle ja talolle, jonka sähkönkulutus on noin 5 000- 20 000 kilowattituntia vuodessa.

Yhtiön mukaan kantaverkkomaksun osuus loppukuluttajan sähkölaskusta on korotusten jälkeen noin kaksi prosenttia.

