HMD julkisti ensimmäisen Nokia-älypuhelimensa – suunnattu Kiinan markkinoille

Nyt se Nokian brandi sitten palaa älypuhelinmarkkinoille.



Oikeudet Nokia-tuotemerkkiin ostanut, Espoossa pääkonttoriaan pitävä HMD Global kertoi Las Vegasin CES-messujen yhteydessä julkaisevansa ensimmäisen Android-älypuhelimensa. Nokia 6 -nimeä kantava keskiluokan puhelin on suunnattu ainoastaan Kiinan markkinoille, ja se tulee myyntiin alkuvuodesta kiinalaisessa JD.com -verkkokaupassa.



Puhelimen hinta on 1 699 yuania eli noin 230 euroa.





HMD:n lehdistötiedote on kuitenkin vaitelias sen suhteen, mikä oikein erottaa Nokia 6:sta markkinoiden muista Android-puhelimista. Nokia 6:n käyttöjärjestelmä on Androidin uusin 7-versio (”Nougat”), mutta tiedote ei ota kantaa siihen, onko puhelimen käyttöliittymä uskollinen Googlen omille ratkaisuille, vai onko HMD rakentanut päälle omaa käyttökokemustaan esimerkiksi Nokian aikaisemman Z Launcher -käyttöliittymän tapaan.



Myös tiedotteen mukana tulleessa lehdistökuvassa varjellaan näyttämästä puhelimen käyttöliittymää.



Nokia 6:ssa on 5,5 tuuman HD-näyttö, Qualcommin kahdeksanytiminen Snapdragon 430 -prosessori, 16 megapikselin taka- ja kahdeksan megapikselin etukamera. Keskusmuistia on neljä gigatavua ja sisäistä muistia 64 GB.



HMD korostaa voimakkaasti puhelimen fyysistä laatua: Nokia 6 on hiottu kiinteästä alumiiniharkosta, ja jokainen laite on kiillotettu valmistusprosessin aikana viiteen kertaan.



Toimitusjohtaja Arto Nummela lupaa tiedotteessa, että älypuhelinjulkistus ei jää HMD:n ainoaksi kuluvalla vuosipuoliskolla. Ei olisikaan järin kummallista, jos yhtiö kertoisi lisää puhelinuutisia Barcelonan Mobile World Congressissa helmi-maaliskuun vaihteessa – kenties silloin voisi olla luvassa jotakin myös Euroopan markkinoille.





Kiinan-markkinoilla HMD joutuu kilpailemaan paikallisia jättiläisiä vastaan. Tutkimusyhtiö IDC:n mukaan Kiinassa myytiin viime vuoden kolmannella neljänneksellä noin 115 miljoonaa älypuhelinta. Markkinajohtaja oli paikallinen puhelinvalmistaja OPPO 17,5 prosentin markkinaosuudellaan. Kakkosena tulivat niin ikään kiinalaiset vivo (16,7%) sekä Huawei (15,7%). Xiaomi (8,7%) jäi selkeästi neljänneksi.



Suurin ei-kiinalainen puhelinvalmistaja löytyy markkinan viidenneltä sijalta: Apple myi 8,2 miljoonaa iPhonea, jolla se otti markkinasta 7,1 prosentin siivun.



HMD:n kannalta on lohdullista, että kategoria ”muut” hallitsee sentään kolmannesta markkinoista.



Vertailukauteen nähden markkina kasvoi suhteellisen vaatimattomasti 5,8 prosentin verran, ja IDC:n syksyllä esittämän arvion mukaan kasvutahti on joulukvartaalilla ollut samaa luokkaa.



Tutkimusyhtiön mukaan Kiinan älypuhelinmarkkinassa on ollut kolme selkeää vaihetta. Vielä muutamia vuosia sitten kauppa kävi teleoperaattoreiden kautta, jolloin esimerkiksi Samsung ja Lenovo tekivät hyvää tulosta operaattorien tarjoamien tukirahojen siivittämänä.



Vuosina 2014-2015 myynti tapahtui erityisesti puhelinvalmistajien sekä jälleenmyyjien verkkokauppojen kautta, mutta – HMD:n kannalta jokseenkin harmillisesti – e-kauppabisnes on viime aikoina hieman tasaantunut. Vielä vuosi sitten OPPO ja vivo olivat myyntivolyymiltaan selkeästi Huaweita ja Xiaomia jäljessä, mutta kaksi ensimmäistä ovat menestyneet juuri panostettuaan kivijalkapuolen bisnekseen.



Tämä on kuitenkin vain toinen puoli asiasta. IDC:n mukaan offline-kauppaan satsaaminen tulee Kiinassa varsin kalliiksi, jollei puhelinvalmistaja päätä keskittyä itselleen tärkeisiin provinsseihin tai kaupunkeihin.



JD.com ei sekään ole aivan pieni verkkokauppa: uutistoimisto Reutersin mukaan se teki viime vuoden kolmannella neljänneksellä noin 8,5 miljardin euron liikevaihdon, joskin nettotappiota kvartaalilta kertyi noin 110 miljoonaa.