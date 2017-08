Hallitus: Maataloustukiin kohdistuvia leikkauksia pienennetään

Hallitus kertoo puolittavansa maatalouden kriisipaketin loppuosalla vuodelle 2018 maataloustukiin kohdistuvat leikkaukset ja panostavansa viljelijöiden jaksamiseen sekä biokaasun tuotantoon.

Ratkaisuun päädyttiin, koska maatalouden kriisi ei ole hellittänyt ja alkutuotannon kannattavuus on edelleen heikolla tasolla.

Vuoden 2018 luonnonhaittakorvauksiin siirretään tukineuvotteluiden hengen mukaisesti kymmenen miljoonaa euroa ja lisäksi 3,5 miljoonaa euroa kohdennetaan elintarvikeviennin ja menekin edistämiseen.

Osana kriisipakettia on jo aikaisemmin päätetty siirtää 11 miljoonaa euroa luonnonhaittakorvaukseen vuodelle 2018. Siirtojen jälkeen luonnonhaittakorvauksen alenema vuonna 2018 olisi viisi euroa hehtaaria kohti vuoden 2017 tasoon verrattuna. Aiemmin kaavaillun mukaan edessä oli isompi leikkaus.

Muutokset toteutetaan vuoden 2017 kolmannen lisätalousarvion yhteydessä.

– Maatalouden pitkään jatkunut kannattavuuskriisi on vienyt monet maatilat taloudellisesti heikkoon kuntoon ja vaikea markkinatilanne jatkuu edelleen. Elintarvikkeiden vienti on saatu vihdoin kasvu-uralle, mutta kasvu ei vielä näy tiloilla parempana kannattavuutena. Siksi on tärkeää, että sitomattomia määrärahoja kohdistetaan luonnonhaittakorvauksen kautta suoraan viljelijöille, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toteaa valtioneuvoston tiedotteessa.

– Keskimääräisen 42 hehtaarin tilan kannalta maatalouden kriisipaketti kerryttää yhteensä 420 euroa enemmän luonnonhaittakorvausta ensi vuonna, Leppä jatkaa.

Maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen on luvassa resursseja vuodelle 2018. Lomituksen sijaisavun maksujen huojennukseen varataan miljoona euroa. Lisäksi hallitus panostaa miljoona euroa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Välitä viljelijästä -hankkeeseen.

– Olen helpottunut siitä, että saimme vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa kaksi miljoonaa euroa lisärahoitusta näihin viljelijöiden jaksamisen kannalta tärkeisiin hankkeisiin, kertoo Leppä.

Lisäksi hallitus päätti tukea täyssähköautojen hankintaa sekä kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointia yhteensä kuudella miljoonalla eurolla vuosittain. Biokaasutuotannon lisäämiseksi maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on lisätä maatilatason biokaasulaitokset Makeran varoihin perustuvan takausjärjestelmän piiriin.

– Kannattavuuden kannalta keskeistä on saada ruokamarkkinat toimimaan oikeudenmukaisemmin. Tämän osalta valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä jatkuu.