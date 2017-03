Finlaysonin Tom of Finland -kuosin myynti kasvoi jo kolmatta vuotta

Kodintekstiilivalmistaja Finlayson kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan 53 prosenttia 35 miljoonaan euroon ja tuplasi liikevoittonsa 2,2 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Toimitusjohtaja Jukka Kurttilan mukaan kasvun takana on laaja uudistuminen, jossa on uudistettu tuotteiden lisäksi arvoja, designfilosofiaa, johtamista ja myyntiä.

- Kovimman kasvuloikan ottivat meidän omat myymälät ja verkkokauppa Suomessa. Kansainvälinen kasvu on vasta alkutaipaleella, Kurttila sanoi STT:lle.

Uudistuminen on Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan kasvattanut Finlaysonin kiinnostavuutta ja yhtiö on noussut Suomen kiinnostavimpien brändien joukkoon. Markkinointialan asiantuntijat nostivat Finlaysonin Suomen neljänneksi kiinnostavimmaksi brändiksi.

- Joskus tuntuu siltä, että designtoimialan tehtävä on näyttää suuntaa kulutuskäyttäytymiselle. Onkohan designerit vähän hukanneet sen? Onko meistä tullut liian kilttejä, ollaanko liiaksi perinteissä ja konventioissa kiinni?

Julkisuudessa Finlayson on viime aikoina näkynyt erityisesti Tom of Finland -kuosin kautta. Kurttilan mukaan kuosilla on ollut merkitystä muutenkin kuin julkisuuden kautta.

- Se oli lähtölaukaus uudistumiselle. Se tuli myyntiin marraskuussa 2014 ja myynti on kasvanut kolmatta vuotta. Joka vuosi menee paremmin. Se on avannut silmät ihmisille, että Finlayson on vielä olemassa ja tekee mielenkiintoisia asioita, Kurttila sanoi.

Kuosia myytiin viime vuonna jo 800 000 euron edestä.

Aasian markkinat kiinnostavat

Yhtiö on viime vuosina kansainvälistynyt ja hankkinut lisenssikumppaneita Japanissa, Koreassa ja Hongkongissa. Ruotsissa avattiin viime vuonna uusia myymälöitä ja verkkokauppa.

Lähivuosina on tarkoitus avata kymmeniä omia myymälöitä sekä Hongkongissa että manner-Kiinassa. Siellä tarjontaan ei tule Tom of Finlandin nahkapukumiehiä, sillä Finlaysonilla ei ole kuosiin lisenssiä Aasiassa.

- Aasian markkinoilla meidät tekee mielenkiintoiseksi 200 vuoden historia ja satoja kuoseja arkistossa. Tarinaa riittää ja se tuntuu viehättävän heitä, Kurttila kertoo.