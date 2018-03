Euroopan suurin robotiikkatapahtuma kokoaa satoja eksperttejä Tampereelle, Oulun yliopistosta mukana on Mörri-robotti

Euroopan suurin robotiikkatapahtuma järjestetään Tampereella. Kolmipäiväiseen ERF2018-forumiin odotetaan tiistaista alkaen 800 tutkijaa, teollisuuden edustajaa, sääntelijää ja loppukäyttäjää kaikkiaan 40 maasta.



– Tämä on vuosittainen tarkastuspiste eurooppalaiselle robotiikkakehitykselle ja tutkimukselle, toteaa projektipäällikkö Jyrki Latokartano Tampereen teknillisestä yliopistosta.



Parhaillaan panostetaan etenkin yhteistyörobotteihin, joita varten hyödynnetään ihmisen ja robotin parhaita puolia.



– Ihminen on näppärä ja hänellä on hyvä päättelykyky, robotti on väsymätön ja tarkka. Ihminen saa robotin avukseen keventämään hommaa, Latokartano sanoo.



– Turvallista ja joustavaa, siihen robotiikassa pyritään, sanoo professori Juha Röning Oulun yliopistosta. Tampereella Oulua edustaa myös yliopiston Mörri-kuljetusrobotti, joka toimii yhteistyössä kulkureittiä selvittävän dronen kanssa.

Esimerkiksi puheentunnistus helpottaa robottien ja ihmisten yhteiselämää vaikkapa kokoonpanolinjalla, kun robotille voi vain sanoa, että ota punainen kappale.



– Ihmiselle on luontevampaa kuulla kuin lukea näytöltä, Latokartano toteaa.



Tutkimusta tehdään myös sosiaalisten palvelurobottien kehittämiseksi vaikka kauppaa varten. Tavoitteena on, että robotit ottaisivat ihmisen huomioon, olisivat helppokäyttöisiä ja ystävällisiä.



– Miten niiden pitäisi kommunikoida, miten niihin pitäisi suhtautua eettisesti ja lainsäädännöllisesti. Näitä asioita pohditaan enemmän ja enemmän.