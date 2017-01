Rovaniemeläinen mainostoimistoyrittäjä Jani Siivola (41) toivoo, että saisi patentoitua keksinnön globaaleille markkinoille. Hän voisi sen jälkeen jäädä eläkkeelle aikaisemmin kuin se muuten olisi mahdollista.



– Pari sellaista vetoa on vireillä. Mutta ei minulla ole kiire. Tekisin todennäköisesti eläkkeelläkin yrittäjämäisesti työtä, Siivola kertoo.



Siivola kertoo lukeneensa paljon eläkeasioista ja päätyneensä maksamaan pienempiä yel-maksuja kuin hänen mainostoimistostaan saamansa yrittäjätulo antaisi olettaa. Kasvavaan yritykseen jää näin varoja, jotka voi sijoittaa esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin.



– Yritykseen jääneitä lisävaroja voi vivuttaa ja hankkia esimerkiksi sijoitusasunnon, joka turvaa yrityksen taloudellista tilaa, Siivola selittää.



Siivolan tavoitteena on ottaa myöhemmin myös vapaaehtoinen eläkevakuutus. Hän ei halua jättäytyä yrittäjäeläkkeen varaan, vaan vaikuttaa mieluummin edellä mainituilla keinoilla eläkesäästöihinsä itse.



– Saan paremman tuoton pääomalle, kun teen valinnat itse, ja voin samalla turvata elantoni haluamallani tavalla, Siivola perustelee.





Finanssialan Keskusliiton tilastot osoittavat, että vapaaehtoisen eläkesäästämisen pitempään jatkunut alamäki on jyrkentyi viime vuonna.



Uusia yksilöllisiä eläkevakuutussopimuksia, säästöhenkivakuutuksia ja kapitalisaatiosopimuksia solmittiin selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla vanhoihin sopimuksiin säästetyn rahan määrä vähentyi tuntuvasti.



Säästöhenkivakuutusten suosio väheni yli kolmanneksella ja kapitalisaatiosopimusten suosio tipahti alle puoleen toissa vuodesta.



Vanhoihin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin tehdyt säästöt vähenivät vajaat kymmenen prosenttia. Uusi yksilöllisiä eläkevakuutussopimuksia ei ole viime vuosina solmittu enää kuin muutamia satoja vuodessa, kun viime vuosikymmenellä 50 000–100 000 suomalaista solmi uuden eläkevakuutussopimuksen vuosittain.





Vapaaehtoisen eläkesäästämisen suosio on vähentynyt, kun sen ehtoja on heikennetty nostamalla ikärajoja, joiden jälkeen säästöt voi nostaa käyttöönsä. Viimeiset muutokset tulivat voimaan vuodenvaihteessa.



Yksilöllisten eläkevakuutusten ja eläkesäästämistä varten luotujen PS-tilien suosio on painunut niin vähäiseksi, että ainakin Nordea on jo lopettanut niiden tarjoamisen asiakkailleen.



Vaikka varsinaisten eläkesäästötuotteiden suosio on vähentynyt, suomalaiset voivat silti varautua eläkepäiviinsä vaikkapa ostamalla sijoitusasuntoja, arvopapereita tai säästämällä rahastoihin.



– Yleisin tapa säästää vanhuuden varalle on edelleen asuntolainan maksaminen pois, sanoo Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Piritta Poikonen.