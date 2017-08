Bittiumin ja puolustusvoimien yhteistyölle jatkoa, tuoreen aiesopimuksen arvo 130 miljoonaa

Oululaisen Bittiumin tytäryhtiö Bittium Wireless on solminut puolustusvoimien kanssa aiesopimuksen ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden hankkimisesta ja hankinnan valmistelusta.

Tuotteiden tavoitteena on uudistaa puolustusvoimien nykyistä kenttäradiokantaa. Bittiumin uusissa radioissa on mahdollisuus laajakaistaiseen tiedonsiirtoon. Radiot sopivat yhteen puolustusvoimilla olevan ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa, joka on myös Bittiumin tuote.

Aiesopimuksen arvo on kokonaisuudessaan 130 miljoonaa euroa. Hankintasopimus vaatii vielä puolustusministeriön hankintapäätöksen. Sopimuksen mukaan summa jakautuisi kymmenelle vuodelle. Aiesopimus on voimassa sitovan sopimuksen voimaantuloon tai vuoden 2019 loppuun saakka.

Aiesopimuksen mukaan Bittium kehittäisi tuotteet omana investointina. Puolustusvoimat tukisivat kehitystyötä varmistamalla tuotteiden soveltuvuuden heidän käyttöönsä.

Puolustusvoimat ja Bittium ovat tehneet aiemminkin yhteistyötä. Heinäkuun alussa kerrottiin, että puolustusvoimat tilasi Bittiumilta ohjelmistoradion osia ja reitittimiä.