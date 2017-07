Puolustusvoimilta jättitilaus oululaiselle Bittiumille, toimitus pitää sisällään ohjelmistoradion osia ja reitittimiä

No niin, laittakaahan alan opiskelijat hakemuksia sisään, teitä taas palkataan halvalla tekemään töitä, muistakaa että teidän pitää olla sitten itseoppineita asiasta hyvin. Ei ole ainoa alan firma joka palkkaa pelkästää opiskelijoita kun kuulemma alan osaajia ei saa palkata kun ne voi haluta sen verran palkkaa että voi ostaa ruokaa ja maksaa vuokraa. Muistakaa että nykyään alalla on sitten työvoimapula.

Itselläni on kyllä työhakijana huono kuva firmasta, jos haastattelun jälkeen ei kuulu yhteyshenkilöstä mitään ja hän ei vastaa puhelimeen tai sähköpostiin kun tavoittelee. Ja kun sen jälkeen laittaa hakemusta niin niihin ei tule mitää vastinetta kuin 6kk päästä se on poistettu tietokannasta niin jotain vialla. Tuttavalle tulee aina hakemuksen lähettämisesta alle 20h että se olisi muka tarkkaa tutkittu ja valitettavasti ei sovi hakemaan paikkaa vaikka hän osaisi ilmoituksessa olevia teknologioita.