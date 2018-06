Bensan korkea hinta nakertaa kesälomailijoiden budjettia

Tämä polttoaineiden hinnankorotus on sama ilmiö kuin jäidenlähtö, tarkkaa ajankohtaa ei tiedä mutta tapahtuu takuuvarmasti. Kysymys on "kysynnän ja tarjonna laista". Tiedetään yhtävarmasti että lomalla ei lasketa joka senttiä. Helppo on veroja kerätä kun ihmiset suosivat kotimaan matkailua, pitäisikö siirtyä lentämiseen ulkomaille, lentopolttoainettako kun ei veroteta juuri ollenkaan?