Ala-Mursula: Jäämeren rata muuttaa koko Suomen painopistettä

Hei nyt äkkiä takaisin se Capital of the Northern Scandinavia! Juna menee muuten ohi! Kulttuuri on nössöille. Limingan The Tötterökin on pientä tämän positiivisen pöhinän kanssa. Kohta tuo pohjoisen juna meille Ruijan pallasta, kapakalaa, Kiinan aarteita ja muita kallisarvoisia tuomisia. Lappiin syksyisin turistit etelä-eurooppaa myöten junalla matkustavat ja Hurtigrutenilla takaisin seilaavat. Myös on rataa pitkin Natojoukoilla loistava harjoituskalustoa hinata maatamme pitkin Viroon uutta tunnelia pitkin.