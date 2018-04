Vilauksia kuonoista näkyy jo, Kuusamon Suurpetokeskuksen karhut ovat heräilemässä – Hailuodossa on viikonloppuna Juuso-karhun kevätnäyttely

Kuusamon Suurpetokeskuksen karhunpesistä näkyy jo vilauksia kuonoista. Karhunhoitaja Pasi Jäntti kertoo, että karhut ovat parhaillaan heräilemässä.

– Jos nyt on lämmintä, alkavat karhut tällä viikolla heräillä. Nokkaa on jo vähän näytetty ulkona ja kurkisteltu pesäaukosta. Silmät alkavat olla auki ja vähän totutellaan. Sehän ei karhujen herääminen tapahdu kuin palomiehillä, vaan se on sellainen parin viikon prosessi, Jäntti sanoo.

Karhuista varmasti tunnetuin on Juuso, joka on niittänyt mainetta myös kuvataiteilijana. Ensi viikonloppuna Juuso-karhun maalauksia on nähtävillä Hailuodossa Ravintola Luodossa.

Töitä myyntinäyttelyssä on esillä kymmenkunta.

– Akvarellitöitä ja vanerilevylle tehtyjä isoja töitä sekä myös vedoksia.

Juuso-karhun maalauksia on viikonlopusta alkaen nähtävillä Hailuodossa. Kuvassa Juuso maalauspuuhissa Kuusamon Suurpetokeskuksessa.

Jäntti itse on paikalla lauantaina ja sunnuntaina.

– Kerron siitä, miten Juuson maalausprosessit käynnistyvät, ja minkälainen operaatio se karhun taiteellinen luomistyö on. Kerron myös karhujen touhuista ja siitä, miten näin keväällä heräillään.

Juuso-karhun inspiraatio oli kadoksissa viime kesän aikana. Loppusyksystä luomisvimma kuitenkin jälleen iski, ja Kuusamon Suurpetokeskuksessa syntyi uusia tauluja.

– Juuso meni maalauspöydän ääreen, ja minä luin ilmeestä, että nyt pitää hakea maalausvehkeet esille, Jäntti kertoi marraskuussa Kalevalle.

Maalausinto tuli ilmojen viilennettyä, juuri ennen kuin Juuso asettui talviunille.

Juuson maalaukset jäävät viikonlopun jälkeen vielä joksikin aikaa nähtäville Hailuotoon.

Kuusamon Suurpetokeskus aukeaa toukokuussa.