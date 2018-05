Utajärven turvetuotantoalueen palo saatu rajattua – noin kymmenen hehtaarin paloa sammutetaan pitkälle yöhön

Utajärvellä sijaitsevalla Kanasuolla on tulipalo turvetuotantoalueella. Paikka on Utajärven ja Muhoksen välillä.



Palomestari Kimmo Virkkalan mukaan tulessa on noin kymmenen hehtaarin alue.

Virkkala kertoi illalla noin kello 20.30, että alue on saatu rajattua, ja pelastuslaitos on päässyt jälkisammutustöihin, joiden arvioidaan kestävän pitkälle yöhön.



Paikalla on ollut toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä ja Rajavartiolaitoksen helikopteri.

– Iso rähinä päällä, Virkkala totesi alkuillasta.



Hannu Läntinen lähetti palon aiheuttamasta savusta kuvan Kalevalle. Hän oli kuullut neljän maissa iltapäivällä paloauton äänen ja havainnut sen jälkeen savua taivaalla. Savu näkyi kilometrien päähän.

– Kaverini lähetti viestin, että savu näkyy Sanginjärvelle saakka.

Turvetuotantoalueen palo aiheuttaa runsaasti savua. KUVA: Hannu Läntinen / Lukijan kuva

Sanginjärvi sijaitsee palopaikasta parinkymmenen kilometrin päässä.

Kuluvalla viikolla on ollut lukuisia maastopaloja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Esimerkiksi lauantaina Kalajoella oli suuri maastopalo. Sunnuntaina metsää syttyi puolestaan Pyhäjärvellä.

Maasto on tällä hetkellä rutikuivaa ja pelastuslaitos on toistuvasti muistuttanut, että tulen kanssa ei nyt pidä ottaa pienintäkään riskiä. Maastopalovaara on koko maassa.

