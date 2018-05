TuuliWatti rakentaa markkinaehtoisen tuulipuiston Iin Kuivaniemeen – voimaloilla korkeutta jopa 175 metriä

TuuliWatti on tehnyt investointipäätöksen Iin Kuivaniemeen sijoittuvan Viinamäen tuulipuiston rakentamisesta. TuuliWatti rakentaa tuulipuiston markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan tukea.



Viinamäen tuulipuistoon rakennetaan viisi kappaletta tähän mennessä Pohjoismaiden korkeimpia voimaloita. Uusi tuulipuisto on tuotannossa vuonna 2019.

Laitetoimittaja Vestaksen V150 voimaloiden teho on 4,2 megawattia ja tornin korkeus on 175 metriä. Pyyhkäisykorkeus on 250 metriä.

V150 voimaloiden tuotanto on jopa kaksinkertainen aiempiin voimaloihin verrattuna ja sähkön tuotantokustannus jää alle 30 euroa/megawattitunti.

TuuliWatti kertoo Iin tuulipuistohankkeella näyttävänsä suuntaa markkinaehtoiselle tuulivoimarakentamiselle. Yhtiö näkee, että suunnitellulla tuulivoimatuella tulee olemaan merkittävä rooli tuulivoima-alan muutoksessa.

– Tuotantotuki alentaa tuotantokustannuksia ja mahdollistaa hankkeiden kustannustehokkaan rahoituksen. Itse tuki asettunee tasolle, jossa yhteiskunnan panos jää marginaaliseksi ja parhaimmillaan se toimii vain takuuna rahoitukselle, yhtiö sanoo tiedotteessa.

Samalla TuuliWatti kertoo aloittavansa uuden strategiansa toteutuksen laajentamalla liiketoimintaansa sähköntuottajasta tuulivoimatuotannon elinkaaripalvelujen tarjoajaksi. Yhtiö aikoo muun muassa tarjota investoijille avaimet käteen -tyylisiä sijoitusmahdollisuuksia tuulivoimaan.