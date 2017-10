Sudet surmaavat joka vuosi kymmeniä koiria - tehokkaita keinoja hyökkäysten estämiseen ei ole

Jahdissa olleen metsästyskoiran joutuminen Nivalassa suden tappamaksi on herättänyt runsaasti keskustelua ja kuohuttanut mieliä muun muassa Kaleva.fi:n kommenttipalstoilla.

Jämtlanninpystykorva joutui yhden tai useamman suden raatelemaksi keskellä kiivasta hirvenpyyntiä Kansalan maastossa.

Pitkään susia tutkinut Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Ilpo Kojola sanoo ymmärtävänsä erittäin hyvin, että metsästyskoiran menetys kouraisee syvältä.

– Se on iso asia.

Nivalan tapauksessa koiran vammat olivat tyypilliset suden hyökkäykselle: voimakkaita puremia niskaan.

–Susi voi tulkita hirveä haukkuvan koiran ravintokilpailijaksi ja tappaa sen vain päästäkseen siitä eroon. Se ei välttämättä ole edes kiinnostunut syömään koiraa, Kojola sanoo.

Hänen mukaansa maa- ja metsätalousministeriö korvaa joka vuosi noin 30-50 suden suuhun joutunutta koiraa.

– Viime vuosina ne ovat olleet valtaosin metsästyskoiria, jotka susi on tappanut nimenomaan metsästystilanteessa. Toki on myös koirien katoamisia, joista osa juontuu suden hyökkäyksestä, vaikka tapahtumista ei saada täyttä varmuutta.

Kojolan mukaan metsästyskoirien gps-paikannuspantojen ansiosta koirat kuitenkin nykyään löydetään selvästi useammin kuin ennen gps-aikaa.

– Ministeriön korvaamien koirien määrä on tapausten alarajalla, eli suden tappamaksi joutuu todennäköisesti enemmän koiria, mutta kaikkia ei vain löydetä koskaan.

Taloudellisesti vahingot ovat suurimmat poronhoitoalueilla, mutta susia on siellä hyvin vähän, Kojola sanoo.

– Poronhoitoalueilla on myös mahdollisuus saada suden poistolupa aika sujuvasti, eikä pyyntiä ole kiintiöity mitenkään, Kojola toteaa.

Muualla voi saada luvan häirikkösuden tappamiseen. Suomessa susi on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja on varsin tiukasti suojeltu laji.

Nivalasta säännöllisiä havaintoja

Kojola kertoo, että Nivalan suunnalta on tullut viime aikoina säännöllisesti susihavaintoja.

Hän ei kuitenkaan halua lähteä arvailemaan, paljonko susia liikkuu nyt Pohjois-Pohjanmaan alueella.

– Pariskuntia on, mutta emme tiedä monellako susiparilla on pennut, eli montako laumaa on syntynyt.

Kojolan mukaan reviirit pitäisi saada täälläkin kauttaaltaan näytteisiin perustuvaan dna-seurantaan. Pelkkien havaintojen pohjalta ei voida muodostaa riittävän luotettavaa kuvaa susikannasta.

Susien reviirit voivat olla jopa 1000–1400 neliökilometrin laajuisia.

Luken uusimman arvion mukaan koko Suomessa jolkotteli maaliskuun alussa tänä vuonna noin 150–180 sutta. Vahvin kanta löytyy Lounais-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta.

Kokonaan tai pääasiassa Suomen alueella liikkuvia susilaumoja oli kaikkiaan 14.

Tällä kohtaa vuodenkiertoa Kojola arvioi Suomen susimäärän olevan hieman yli 200 yksilöä.

Riskin vähennyskeinot vähissä

Onko sitten mitään keinoja, joilla susihyökkäyksen riskiä metsästyksen yhteydessä voisi vähentää?

Tehokkaat konstit ovat vähissä, Kojola sanoo.

– Lounais-Suomessa näitä vahinkoja on jossain määrin saatu vähennettyä kartoittamalla, missä sudet ovat ja metsästäjät ovat vältelleet pyyntiä sellaisilla alueilla.

Lounaisessa Suomessa tilanne on kuitenkin omanlaisensa, sillä metsäalueet ovat pieniä ja susilaumojen reviirit pirstoutuneet.

Kojola nostaa esiin myös pantasusien liikkeiden seuraamisen mahdollistavan nettipalvelun, joka on käytössä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkoitus on antaa metsästäjille koiravahinkojen välttämiseksi käsitys siitä, missä päin sudet liikuskelevat.



Koirilla on kokeiltu myös erityisiä suojaliivejä. Ne peittävät kohtia, joihin susi tavallisesti puree.

– Eivät ne kovin suosittuja ole, koska metsästäjien mukaan ne haittaavat koiratyöskentelyä.