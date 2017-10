Seksuaalirikosten määrä on noussut lähes neljänneksen Oulun poliisilaitoksen alueella

Kaikkien seksuaalirikosten määrä on lisääntynyt tämän vuoden aikana Oulun poliisilaitoksen alueella. Erilaisia seksuaalirikoksia Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 231 kappaletta tammi-syyskuussa, kun edellisvuonna määrä oli 186 samalla aikavälillä.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin lähes puolet enemmän kuin edellisvuonna - lisäystä oli 32 kappaletta. Poliisilla ei ole selkeää selitystä ilmiölle.

Muut seksuaalirikokset, kuten seksuaaliset ahdistelut, ovat puolestaan kääntyneet selvään laskuun. Ahdisteluista on tehty nyt 24 rikosilmoitusta, kun vuosi sitten niitä oli 31. Näistä 14 tapauksessa rikoksesta epäilty on poliisin tiedossa. Heistä kaksi on ulkomaalaisia.

Ulkomaalaisten suhteellinen osuus seksuaalisen ahdistelun epäiltynä oli viime vuonna 50 prosenttia ja tänä vuonna 14 prosenttia.

Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnarannan mukaan raiskausrikokset lisääntyivät yli 20 prosentilla. Kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä Oulun poliisin tietoon on tullut 65 raiskausta kun niitä vuosi sitten tuli tietoon 54.

Raiskausrikoksissa ulkomaalaisten suhteellinen osuus on suuri siihen nähden, minkä verran heitä poliisilaitoksen alueella asuu. Raiskauksesta epäillyistä noin kolmannes oli ulkomaalaisia.

Väkivaltarikollisuus on kasvanut

Oulun poliisin tietoon tuli erilaisia väkivaltarikoksia tämän vuoden tammi-syyskuussa noin 140 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Varsinkin yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt ovat lisääntyneet.

Poliisin mukaan mitään selkeää syytä pahoinpitelyn määrän kasvulle ei löydy. Kasvua on tapahtunut niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

Henkirikoksia Oulun poliisilaitoksen alueella on tänä vuonna tapahtunut seitsemän, kun määrä oli viime vuonna kolme syyskuun loppuun mennessä.

– Myös henkirikosten yritysten sekä törkeiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi kuten valtakunnallisestikin, toteaa Karnaranta.



Pahoinpitelyrikoksia tuli Oulun poliisin tietoon hieman alle 2 200 kappaletta, joissa rikoksesta epäilty on tiedossa noin 1 900 tapauksessa. Näistä ulkomaan kansalaisia on 170 henkilöä eli yhdeksän prosenttia kaikista pahoinpitelyrikosten epäillyistä. Viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna ulkomaalaisten osuudessa ei ollut merkittävää kasvua.



Karnarannan mukaan valtaosassa sellaisista pahoinpitelyistä, joissa ulkomaalainen henkilö on asianomistajana tai rikoksesta epäiltynä, myös toinen osapuoli on ollut ulkomaalainen.

Kaikkiaan huumausainerikoksia Oulun poliisin tietoon tuli tammi-syyskuussa lähes 1 100 kappaletta, jossa on edellisvuoteen verrattuna kasvua yli 20 prosenttia.

Omaisuusrikokset vähenivät

Kaikkiaan Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli tammi-syyskuun aikana lähes 5 000 rikosta vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Omaisuusrikokset vähenivät ja liikenneturvallisuuden vaarantamistapauksia ei ollut niin paljon.

Koko maan tasolla kaikkien poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä väheni myös, mutta selvästi vähemmän kuin Oulun poliisilaitoksen alueella.