Säteilyturvakeskus: "Fennovoiman turvallisuuskulttuuri ei ole sillä tasolla, millä voidaan lähteä rakentamaan ydinvoimalaitosta"

Fennovoiman ylimmän johdon tulee ottaa tiukka ote projektin johtamiseen.

Nyt työmaalla on sotkettu kaikki asiat.Suunnittelu on retuperällä ja työt pysähdyksissä.Avainurakoiden sopimukset on purettu ja maksut muille urakoitsijoille ovat rästissä.

Tällä menolla ja moraalilla projekti on parempi lopettaa tai vaihtaa toteuttajat välittömästi.

Fennovoiman omistajien on syytä herätä ja vaatia tarkka selvitys aikataulusta.Parasta olisi laittaa heti ulkopuolinen riippumaton asiantuntijaryhmä selvittämään tilanne.