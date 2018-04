Rinnekeskusten kausi jatkuu pohjoisessa toukokuulle, talvi on ollut keskuksille hyvä

– Kauden parhaat laskupäivät ovat vielä edessä. Huhtikuussa paistaa aurinko ja yöpakkaset pitävät rinteet kunnossa, tietää Rukalla freestylen SM-kisoja jännittävä kuopiolainen Petro Väätäinen.

Isänsä rinnalla perheen 16-vuotiaan Vilhon kisalaskuja seurasivat sisaret Eevi ja Ilona sekä Vilhon tyttöystävä Sonja Saarinen.

Muissakin Rukan rinteissä on päällä täysi tohina. Kausi jatkuu toukokuun 6. päivään saakka.

Rukan tavoin myös useimmat muut pohjoisen hiihtokeskukset pyrkivät pitämään rinteensä auki ainakin vappuun saakka. Etelä-Suomessa muutama keskus sitä vastoin on jo päättänyt kautensa ja moni tekee sen viikon kuluttua.

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaan joukossa on myös keskuksia, jotka eivät vielä ole päättäneet kauden päätöspäiväänsä. Tällä hetkellä avoinna on 57 laskettelukeskusta valtakunnan 63:sta.

– Pohjoisessa kausi on ollut hyvä, mutta Etelä- ja Keski-Suomessa alku viivästyi, kun pakkasia ei tullut eikä rinteitä päästy lumettamaan. Nyt kun lunta kerrankin on kunnolla, moni keskus haluaa kiriä kiinni menetettyjä päiviä. Vire on pääsääntöisesti ollut hyvä, Lindfors sanoo.

Rukalla kausi on paikallisjohtaja Matti Parviaisen mukaan ollut jopa erinomainen, mutta lopullinen tulos selviää vasta huhtikuun puolivälissä.

– Pääsiäinen oli paras vuosikausiin. Ennen kuin kerromme kauden prosenteista, haluamme verrata sitä viime vuoden vastaavaan aikaan, jolloin pääsiäistä vietettiin huhtikuun puolivälissä. Tällä hetkellä kasvuluvut näyttävät ihan hurjilta, mutta loppukevät tulee muuttamaan niitä jonkin verran.