Raahen Laivan kaivos parantaa tehoja - tavoitteena kaksi tonnia kultaa vuodessa

Kanadalaisyhtiö Firesteel Resourcesin toimitusjohtaja Michael Hepworth ja kaivoksen kaivososaston päällikkö, vt. kaivosjohtaja Vern Langdale aikovat lisätä Raahen kultakaivoksen tuottavuutta.

Se tapahtuu lisäämällä tuotannon tehoja joka osa-alueella – ja kurilla, jolla Hepworth tarkoittaa ennen kaikkea talouskuria.

Parhaillaan yhtiö hakee osaavia työntekijöitä ja asiantuntijoita sekä läheltä että kaukaa.

Moni entisen omistajan Nordic Minesin työntekijä työllistyy uudestaan Laivaan.

– Pysyviä työpaikkoja tulee 120. Tavoitteena on työllistää paikallisia mahdollisimman paljon, koska me olemme paikallinen yhtiö. Asiantuntijat ympäri maailmaa kouluttavat ihmisiä eli tuomme tänne paitsi työpaikkoja, myös osaamista, Hepworth sanoo.

Toimitusjohtaja käy kaivoksella kerran kuussa. Langdale sen sijaan on asettunut Raaheen ja hänen tavoin monet muualta tulevat.

– Minäkin olen nyt raahelainen. Toukokuussa Raaheen muuttaa perheineen australialainen kaivosjohtaja Joe Ranford, joka on ostanut täältä talon kuten minäkin, Langdale sanoo.

Menestys ja tuottava bisnes on Laivan tavoitteena.

Hepworth ja Langdale uskovat onnistumiseen, mutta se ottaa hiukan aikaa.

– Kaivos avataan uudelleen elo-syyskuussa. Tämä ei tapahdu ihan avainta lukossa kääntämällä, vaan ensin on löydettävä oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin ja tehtävä monia muita uudistuksia, Hepworth sanoo.

Yksi uudistuksista on entistä tarkempi louhinta.

Laiva on louhinnallisesti haastavaa maastoa, mutta kultapitoisuudet ovat kvartsivyöhykkeissä rikkaat, kaivoksen päägeologi Kimmo Lahtinen kertoo.

– On louhittava tarkasti, ettei kulta laimennu sivukivellä. Uudet menetelmät mahdollistavat kullan nostamisen rikastamoon aiempaa parempipitoisena.

Lahtinen on ollut mukana Laivan toiminnassa vuodesta 2011 ja nähnyt sen monet vaiheet. Nyt tuntuu lupaavalta.

– Asiat etenevät nyt vauhdikkaasti. Olen innolla ajamassa kaivosta jälleen ylös. Uudet menetelmätkin innostavat, Lahtinen sanoo.

Tavoitteena on saada Laiva tuottamaan vuodessa kaksi tonnia kultaa eli 5 000–6 000 unssia.

Juuri louhinnan epätarkkuus on yksi asioista, jotka Hepworthin mukaan kariuttivat edellisen omistajan toiminnan.

– He eivät hallinneet kustannuksia ja toiminta oli muutenkin tehotonta. Tuotannossa oli vaikeuksia, toimitusjohtaja sanoo.

Kullasta ei tule hänen mukaansa olemaan puutetta.

Sen löytämiseksikin tehdään aiempaa enemmän tutkimustyötä. Rahaa kullan etsimiseen käytetään 10–20 miljoonaa.

– Täällä on kultaa kymmeniksi vuosiksi, tämä on vasta alkua. Kapasiteettia on paljon. Tämä on pidemmän ajan projekti, hyvinkin 50 vuotta, Hepworth sanoo.

Yhtiö omistaa Laivan alueelta 900 hehtaaria maata, josta osa on vielä tutkimatta. Hepworth rinnastaa Laivan kultaesiintymän Pohjois-Kanadaan.

– Ja Pohjois-Kanada on täynnä kultaa.