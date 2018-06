Kenen rahoilla poroisännille perustetaan noita laitumia? Ei kait vaan taas kerran poroisäntien käsi ole veronmaksajien taskussa?

Yksityistä yritystoimintaa ja veronmaksajat maksaa kulut? Tämä on kepuhallituksen linja ollut kautta aikain! Kokoomuksen linja on aina ollut, että voitot on yksityisiä, mutta tappiot yhteisiä.