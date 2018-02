Moni jättää päivittäisen kouluruoan syömättä, kasvisruokapäivinä suunnataan pikaruokapaikkoihin

Kouluruoka kattaa kolmanneksen oppilaan päivän tarpeesta eikä ole yhdentekevää, mitä silloin tarjotaan. Toisille kouluruoka ei kelpaa ja toiset eivät saa siitä kyllikseen.

Tuoreen kyselyn mukaan esimerkiksi Kuusamon yläkoululaisista lähes 40 prosenttia jättää päivittäisen kouluruoan syömättä.

– Kasvisruokapäivinä ammatti-instituutin pojat suuntaavat pizzerioihin ja pikaruokapaikkoihin, koska he eivät koe jaksavansa keitoilla tai kasvispihveillä, sanoo Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikan liikunnanopettaja Henna Hentilä-Määttä.

Myös Nilon yläkoulun 9.-luokkalaiset Suvi Koivula ja Aleksi Heiskanen myöntävät, että aina vatsa ei kouluruoasta täyty. Urheilua harrastavat nuoret kehittivät ilmiöoppimisen kurssilla Kurkuma-kouluruokasovelluksen, jolla voi esimerkiksi tarkastella ja antaa palautetta kulloisenkin päivän kouluruoan energia- ja ravitsemussisällöstä.

– Pääsääntöisesti kouluruoka on hyvää ja sitä on riittävästi. Ruoka on myös kehittynyt niin, että inhokkeja on nyt paljon vähemmän kuin aikaisemmin, Koivula kertoo.

Kouluruokailun toteuttamista ohjaavat lainsäädäntö, kansalliset ravitsemussuositukset sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus. Tarjottimille halutaan nykyistä enemmän hedelmiä ja rasvatonta maitoa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jalkauttaa suositusta parhaillaan Pohjois-Suomeen. Tavoitteena on, että suositusten mukainen kouluruokailu toteutuisi tämän vuoden aikana alueen kaikissa kouluissa.